Podcast: Táta mě prodával pedofilům, tvrdila Škrlová jako Adam. S otcem Josefem se neustále držela za ruce

V květnu roku 2007 bylo v Kuřimi odhaleno šílené týrání dětí. Chlapci Ondra a Jakub a třináctiletá Anička, což byla ve skutečnosti Barbora Škrlová, byli umístěni do brněnského Klokánku. Odtud ale Anička utekla. Díky velmi ochotné rodině zmizela do zahraničí, kde se začala vydávat za chlapce Adama. Ve škole pak vyprávěla, že ji otec prodával pedofilům a týral. Bývalý policista popsal také podivný vztah Škrlové s otcem Josefem.

Podcastová minisérie, kterou si pro vás připravil Blesk a Insta Crime Podcast, podrobně mapuje hrůzný případ známý jako kuřimská kauza. Ve třetím díle této speciální série vám moderátorky Tereza a Petra popíšou, jak se uskutečnil útěk Škrlové do zahraničí, i její šílené chování tam.

Video Kuřimská kauza, díl 6: Z Aničky Škrlové se stal Adam. - pdc, icp, Jedlička, Chebotareva Video se připravuje ...

Z brněnského Klokánku se Barboře podařilo utéct díky pomoci Jana Škrly a Jana Turka. Škrlová přesvědčila rodinu Fahrnerových, s nimiž se znala od dětství, aby se s ní odstěhovali do Švédska. Tam se setkala s otcem Josefem, který přemýšlel, jak dceru zbavit trestního stíhání v Česku.

Radil se o tom s bývalým policistou a vymýšlel bizarní příběhy, jakože budou předstírat, že Barboru unesla tajná služba. Exkriminalista také popsal podivný vztah mezi Škrlou a jeho dcerou. Prý se neustále drželi za ruce (v té době bylo Barboře třiatřicet let, pozn. red.) a dcera se otce na vše ptala, například i na to, jaký si může udělat čaj.

Grafický přehled osob z Kuřimské kauzy | Blesk

Fahrnerovi později odjeli i se Škrlovou do Norska. Podle rodiny chtěla být Barbora často sama a žila ve velkém strachu, že o ní média píší v souvislosti s týráním v Kuřimi. Pak se začala vydávat za třináctiletého Adama a Fahrnerovy přemlouvala, aby směla chodit do školy, i když je tím mohla velmi ohrozit. Helena Fahrnerová si postupem času začala uvědomovat, že s nimi Barbora manipuluje a začala mít strach, že dopadne jako Klára Mauerová a přijde o milované děti. Vrátila se s nimi proto do Česka a nechala v zemi svého manžela Martina samotného s Barborou.

Ta si postupem času začala ve škole, kde se vydávala za Adama, vymýšlet podivné historky. Tvrdila, že ji otec, tedy Martin Fahrner, sexuálně zneužívá. Kreslila divné obrázky a vyučujícím řekla, že ji táta prodával pedofilům. Tamní policie se případem začala zabývat. Fahrner byl zatčen a Adam skončil v ústavu. Odkud utekl. Kriminalisté ho ale brzy vypátrali, čekal je však velký šok. Zjistili, že to není dítě, ale dospělá žena.