Podcast: Topení, zavírání do klecí i vyříznuté maso! Detaily hrůzného týrání chlapců z kuřimské kauzy

Podcastová minisérie, kterou si pro vás připravil Blesk a Insta Crime Podcast, podrobně mapuje hrůzný případ známý jako kuřimská kauza. Ve třetím díle této speciální série vám moderátorky Tereza a Petra přiblíží to, jak celé týrání začalo i to, čemu všemu byli během let dva nebozí chlapci vystaveni.

Vše začalo vlastně velmi nenápadně. Barbora Škrlová se v přestrojení za třináctiletou Aničku vetřela do rodiny Kláry Mauerové. Ta se kvůli dívce sešla s jakýmsi tajemným doktorem z Mnichova, který jí následně také předal zdravotní dokumentaci dívky a za holčičku se zaručil.

Doktor pak začal přes SMS Kláře Mauerové předávat instrukce. Nejprve se týkaly toho pouze toho, jak se má chovat k Aničce. Později ale ve zprávách doktor začal tvrdit, že Ondřej a Jakub mají výchovné problémy, jsou nezvladatelní a kvůli nim se Anička v rodině necítí dobře.

Video Kuřimská kauza, 3. díl: - pdc, icp, Marek, Carvalho, Chebotareva Video se připravuje ...

Ve chvílích, kdy Klára synům projevovala jakoukoli mateřskou lásku, Anička měla údajně vyloženě trpět. Pro chlapce pak začalo peklo. Matka je nejprve velice nepřiměřeně trestala. Pravidelně je bila jak rukou, tak různými předměty. Nechávala je dobu klečet a zavírala je to velmi malých prostor, například do šatníku.

Topení i vyříznutý kus masa

Následně měli Ondra s Jakubem podstoupit převýchovný proces na chatě na Veverské Bítýšce. Tam sestry Mauerovy přivezly nejrůznější předměty, které později sloužily k týrání obou chlapců, jednalo se zejména o lavory, rákosky a klece na převážení psů. Do těch byli chlapci zavřeni hned po příjezdu. Nesměli spolu mluvit a pokud se snažili z klece vylézt čekal je trest. Byli biti, páleni cigaretami či škrábáni vidličkou. Matka a později i její sestra Kateřina měly chlapce také topit v lavoru s vodou.

Na chatu byli přizváni i Jan Turek, Jan Škrla tak i Hana Bašová, kteří byli požádáni, aby jaksi završili převýchovný proces. V té době mělo dojít k největšímu zranění malého Ondry, tyrani mu vyřízli kus masa na zadečku.

V nejnovějším díle Insta Crime Podcastu se dozvíte další otřesné podrobnosti i to, jak popsal zranění chlapců soudní znalec. Upozorňujeme, že díl není vhodný pro děti a slabší povahy.