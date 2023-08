Školní potřeby opět zdražily: Výbava pro prvňáčka vyjde i na tisíce. Co šlo nahoru nejvíc?

Ceny aktovek se v e-shopu Alza.cz podle mluvčí Elišky Čeřovské pohybují v rozmezí od 750 do 2500 korun, meziročně je to nárůst o desetinu. Psací a výtvarné potřeby, které zdražily o pět až osm procent, letos pro prvňáčky vyjdou na přibližně 1000 korun, uvedla. Starším školákům podle ní rodiče kupují i tablety nebo notebooky, často při tom využívají možnosti rozložit si platbu na třetiny, dodala Čeřovská. Podle Lenky Průšové z internetového obchodu e-prvnacek.cz školní pomůcky tento rok zdražily podobně jako v předešlých letech, tedy o pět až deset procent. V případě sešitů je to ale více, doplnila.

Školní potřeby hypermarkety Globus nabízejí od konce července, podle mluvčí Anety Turnovské je po nich zatím vyšší poptávka než loni. V nákupních košících se objevují především psací potřeby nebo penály. „Obaly a sešity přijdou na řadu každoročně až s konkrétními požadavky vyučujících v září,“ uvedla Turnovská.

Rodiče si podle ní čím dál tím více všímají dopadu školních potřeb, jako jsou třeba aktovky, na zdraví dítěte. „To vše však zároveň musí splňovat nároky dětského uživatele na design. U chlapců vítězí design Minecraftu, fotbalu a dinosaurů, dívky preferují motivy motýlů, jednorožců nebo koní,“ řekla.

Zájem o set batohu, penálu a desek či sáčku na přezůvky stoupl podle internetového srovnávače Heureka.cz proti minulému týdnu o 55 procent, meziměsíčně pak o 72 procent. O desítky procent narostla i vyhledávání penálů a sešitů, řekla mluvčí Lucie Dlouhá. Na Heurece mohou zákazníci najít také rady k tomu, jak vybrat školní aktovku či co by nemělo chybět ve výbavě pro první třídu, doplnila. Důležité je například podle nich nekupovat větší školní tašku se záměrem, že dítěti vydrží delší dobu, velikost i hmotnost by totiž měla odpovídat věku a výšce žáka. Opomenout by rodiče neměli ani reflexní prvky, radí Heureka.

Základní výbava pro prvňáčka včetně aktovky vyjde tento rok nad zhruba 3000 korun, uvedl mluvčí e-shopu Košík.cz František Brož. „Rodiny už začínají zboží pomalu nakupovat. Zároveň pozorujeme rostoucí zájem o domácí přípravu svačin, například nákupem lahví do školy nebo svačinových boxů,“ dodal.

Pokud se rodiče rozhodnou prvňáčkům koupit kvalitnější vybavení do školy, může se útrata podle ředitele marketingu poskytovatele odložených plateb Skip Pay Tomáše Krásného dostat i nad 4500 korun. Proti loňsku očekává dvounásobný nárůst zájmu o nákup na třetiny nebo odloženou platbu. Dáno je to ale i tím, že tyto možnosti nabízí více obchodníků, dodal.