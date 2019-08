Co kupují rodiče školákům a za kolik? Svačinové boxy z bambusu i sledovací zařízení

Začátek školního roku je tu a obchody i e-shopy už od začátku srpna nabízejí výbavu pro školáky. Rodiče v posledních letech odsouvají nákupy na poslední chvíli, takže největší nájezdy očekávají obchodníci na začátku září, kdy tržby stoupají o stovky procent. Navíc rodiče chtějí pro své potomky jen to nejlepší a stále častěji pořizují ergonomické batohy nebo i psací potřeby, dokonce investují do výrobků šetrnějším k životnímu prostředí a také do zařízení, kde jim umožní sledovat pohyb malých školáků. Děti spíš zajímá, co bude na výbavě za motivy. Na kolik vás letos vyjde výbava pro školáka?