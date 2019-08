„Začátek školního roku považuji za nejnáročnější období roku. Dá se ošidit dovolená i Ježíšek, ale školní seznam je bez kompromisů a pro mé dvě děti opravdu dlouhý. Snažila jsem se po pár korunách odkládat, ale není moc z čeho na zahájení školního roku našetřit, tak tedy nastupuje moje mamka, která mi poskytne finanční úlevu a část potřeb dětem zaplatí,“ říká Monika.

Ceny řady školních potřeb zůstávají podle statistiků i prodejců v porovnání s loňskem na srovnatelné úrovni. Zdražují ale učebnice a školní výbava vyjde přibližně na 4000 korun. Tato částka ale samozřejmě není konečná.

„Připravuji syna na to, že na lyžák nepojede“

Je potřeba připočítat také výdaje za školní obědy, mimoškolní kroužky apod. Podle průzkumu, který provedl program VašeVýživné.cz, si na toto období šetří 25 procent rodičů - samoživitelů. 23 procent rodičů se snaží brát věci z druhé ruky, mnoho rodičů si musí finance půjčit, případně sahají do kontokorentu.

„Letos se nám nasčítalo více věcí, protože oba potřebují i nové aktovky. Minulý týden jsme vyrazili na túru a zjistili jsme, že jsou dětem malé boty, krátké kalhoty a podzimní bundy budou také třeba. Když přičteme tepláky a přezůvky, tak je nutné před nástupem do školy investovat cca 5000 korun,“ vypočítává Monika.

„Už předem počítám také s tím, že hned druhý den přinesou děti v sešitku požadavek každý minimálně na 300 korun za pracovní sešity a dalších 700 korun je družina pro dceru,“ přidává Monika další očekávané náklady. Její syn letos navíc nastupuje do sedmé třídy a ona se obává lyžařského kurzu.

„Bude to před koncem letošního roku velký finanční zásah a i přesto, že by se rád zúčastnil, ho raději připravuji na variantu, že to kvůli financím nebude možné,“ dodává.

Někteří rodiče nemají ani na obědy

Přestože se více jak polovina dotázaných rodičů snaží, aby jejich dítě mělo dostatek všeho, a nebylo tak vyčleňováno z kolektivu a společenských zájmových kroužků, více než 30 procent samoživitelů si tyto mimoškolní aktivity nemůže dovolit, 13 procent rodičů pak dětem neplatí ani kroužky, ani školní obědy a jídlo si nosí z domova.

„Jeden z nejhorších bojů bude s dětmi právě o kroužky. Každoročně se dcera přihlašuje jen do těch, které jsou zdarma vedeny školou a finanční „nemožnosti“ jsou tak upřednostněny před skutečným zájmem, který by se musel zaplatit. Syn mi rovnou řekl, že bude raději doma a o „nucené“ kroužky zájem nemá,“ řekla Monika.

Nicméně to, že budou děti chodit na obědy, maminku - samoživitelku uklidňuje: „Zaplacené obědy umožní omezit večeře na chleba s pomazánkou, a to oproti prázdninám ušetří pár korun.“

Pomoci může Úřad práce

„Obecně se doporučuje šetřit si peníze na takové velké výdaje stranou a připravovat se na nečekané situace průběžně. Velmi pozitivní je pomoc ze strany škol a programy, které rodičům nesnadnou situaci často ulehčují, a to díky „startovacím“ balíčkům pro prvňáčky, vybírání peněz na pomůcky již v červnu, namísto v září, případně pomoc v podobě školních obědů,“ říká Iveta Novotná, ředitelka programu VašeVýživné.cz, který provozuje Asociace neúplných rodin.

Mnoho rodičů netuší, že mohou požádat stát o jednorázovou finanční pomoc.

„Jedná se o pomoc Úřadu práce, která pokrývá výdaje na školní pomůcky, zájmové kroužky, obědy ve školní jídelně, ale třeba i výdaje na školní výlety. V případě těchto položek ceny rozhodně porostou. Za kalendářní rok může stát poskytnout sumu až 34 100 korun,“ radí Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund.