Marcele dlužil „ex“ 100 tisíc. Snadnější bankrot budí obavy, napraví „krkavčí“ rodiče?

„Odhadem lze říct, že drobných věřitelů budou v Česku stovky tisíc. Například problém s neplacením výživného řeší zhruba třetina neúplných rodin, kterých je v Česku celkem na 200 tisíc a žije v nich asi 400 tisíc dětí,“ osvětlil Blesk Zprávám advokát a prezident ČvP Pavel Staněk situaci kolem drobných věřitelů.

Davida (20) stála chyba v papírech 7 tisíc. Exekuci musel zaplatit, peníze zpět nedostane

V této kategorii najdeme například majitele bytu, kterému nájemník nezaplatil za bydlení, najdeme zde drobného živnostníka nebo zaměstnance, kterému nebyla vyplacena mzda. Drobným věřitelem je i člen rodiny, kterému dluží nepovedený příbuzný a samozřejmě sem patří i samoživitelé a samoživitelky, jako je Alena a Marcela. Obě ženy měly stejný problém – otce, který zapomíná na svou povinnost vyplácet na své děti výživné.

„Soud uložil otci platit na obě dcery (8 a 6 let) výživné ve výši zhruba 3 000 korun pro každou z nich. Otec jej však po několika měsících přestal posílat. Šlo o velmi složitou situaci. Musely jsme se s dcerami odstěhovat do nájmu, peněz na život nám nezbývalo mnoho, a to ani, když jsem znovu nastoupila do práce na částečný úvazek. Hodně mi pomohli rodiče, kteří mě podporovali a půjčili mi nějaké peníze,“ vzpomíná na těžké časy Alena.

Krkavčí rodič dlužil přes 100 tisíc na dítě

Aleny „ex“ se dostal do problému ve chvíli, kdy dluh přesáhl 80 tisíc. V tu chvíli se Alena rozhodla jednat a chronického neplatiče poslala k soudu s exekučním návrhem. „Ten začal provádět pravidelné srážky z manželovy mzdy a v horizontu několika měsíců se mu podařilo vymoct celou dlužnou částku. Dnes už naštěstí i díky práci soudního exekutora chodí výživné pravidelně. Nemůžeme si vyskakovat, ale pokryjeme potřebné výdaje a děti mohou dokonce navštěvovat zájmové kroužky,“ uzavírá Alena svůj příběh.

Exekuce téměř nikdy nechodí sama, řada lidí má na krku i více jak deset exekucí | Profimedia

Již dříve prozradila Blesk Zprávám expertka Michaela Kloudová z projektu Alimenty dětem, že se matky a otcové samoživitelé často zdráhají poslat svého blízkého k exekutorovi, kolikrát ale není jiná možnost. Potvrdila to i Marcela, která čekala na splacení alimentů 13 let. „Dcery otec nebyl oficiálně zaměstnán a poté, co u něj dluh dosáhl na 57 tisíc, jsem na něj podala trestní oznámení. Nejdříve mu zabavili řidičák, ale dluh stále narůstal a dosáhl na 100 tisíc,“ svěřila se Marcela.

„Před třemi lety se naštěstí podařilo vypátrat zaměstnavatele mého bývalého manžela, a exekutor tak mohl přistoupit k pravidelným srážkám z jeho výplaty. Díky tomu došlo vloni po 13 letech ke splacení celého dluhu,“ dodává Marcela.

Podvody s bydlením! Plešatý hromotluk si pronajal byt, pak ho nabízel jiným. Hledá ho policie

Snadnější bankrot není ohrožením pro samoživitele

Drobní věřitelé se nyní obávají, že by jim novela insolventního zákona mohla způsobit ještě větší průvan v peněžence. Ta totiž počítá s tím, že by na osobní bankrot dosáhlo více lidí, především těch, kteří se ocitli v dluhové pasti a nemají šanci se svých dluhů zbavit.

Nejvíce lidí má buď jednu, nebo 11 a více exekucí | Data Exekutorské komory, Vladimír Plášil

„Dříve měli věřitelé jistotu, že jim dlužník v průběhu oddlužení musí splatit alespoň 30 % dluhu. Nová pravidla oddlužení však od dlužníka vyžadují pouze to, aby věřitelům dohromady zaplatil alespoň tolik, kolik činí odměna a hotové výdaje insolventního správce. To znamená, že nově je tam pro věřitele garance zhruba tisícovky měsíčně, která se dělí mezi všechny přihlášené nezajištěné věřitele,“ vysvětluje Blesk Zprávám Staněk oprávněné obavy drobných a poctivých věřitelů, že své peníze vlastně nikdy neuvidí.

Naštěstí se aspoň samoživitelé nemusí obávat, že by o své alimenty přišly. „Výjimku v tomto směru představují samoživitelé, kteří vymáhají výživné. To se řadí mezi tzv. přednostní pohledávky a zákon stanoví, že aby oddlužení mohlo být pro dlužníka úspěšné, musí v jeho průběhu splatit celý dluh na výživném a zároveň řádně a pravidelně platit i běžné výživné,“ vysvětluje Staněk.

Exekuce na sklonku života? „Tlačí na nemocné a staré,“ zuří dcera dlužníků

Snadnější bankrot by ale nebyl výhrou například pro Františka. Františka velmi překvapilo, když mu zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu. „Přesný důvod se patrně nikdy nedozvím. Údajně mělo jít o dočasný výpadek v důsledku zakázky, která přesahovala kapacitní i personální možnosti firmy,“ vzpomíná. Namísto krátkodobého výpadku však nakonec zaměstnavatel dlužil Františkovi bezmála 100 tisíc korun.

František nejprve sám několikrát písemně vyzval zaměstnavatele k uhrazení dlužné mzdy. Když tyto pokusy nebyly úspěšné, podal advokát žalobu k soudu na zaplacení dlužné částky. Soud potvrdil Františkův nárok a jeho advokát následně pověřil vymáháním dlužné mzdy soudního exekutora, kterému se v horizontu několika málo měsíců podařilo od zaměstnavatele získat celou částku.

Exekuci na krku má i přes 90 tisíc důchodců: oddlužení by mohlo pomoci právě i jim.(ilustrační foto) | Profimedia

Kdyby ale firma požádala o osobní bankrot a dlužila by více věřitelům – v tomto případě svým zaměstnancům, mohlo by dojít k tomu, že jim dlužná mzda nikdy nepřijde celá. Snadnější podmínky navíc počítají s tím, že povinný ohlašující bankrot již nemusí předkládat kompletní seznam svých dluhů.

„Věřitel může dostat třeba jen stovku měsíčně, dohromady za 5 let tedy 6 000 Kč, a to zcela bez ohledu na to, kolik mu daný člověk reálně dlužil,“ pobuřuje se Staněk.

Přesto se snadnější oddlužení může dotknout opravdu zoufalých případů. „V ČR je zhruba 400 až 500 tisíc lidí, kteří nesplňují podmínky pro to, aby byl dluh úspěšně splacen,“ zmínila na celodenní konferenci Exekuce – včera, dnes a zítra bývala ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD).

„Celková schopnost dlužníků splácet je taková, jaká je – odmyslíme-li odchody do šedé ekonomiky a další ne zcela poctivé jednání, pak zvýšení účinnosti vymáhání pohledávek pro poctivé věřitele je možné pouze tak, že se sníží výnos pro věřitele nepoctivé,“ bránila novelu Valachová.