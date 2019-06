Davida (20) stála chyba v papírech 7 tisíc. Exekuci musel zaplatit, peníze zpět nedostane

Davidovy dluhy u pražského dopravního podniku vznikly, když mu bylo 16 let a jeho rodina procházela složitou situací. „Moji rodiče byli a stále jsou ve velkých dluzích, proto nám nekupovali jízdné, nicméně jsem všechny pokuty předal tátovi, který slíbil, že to vyřeší,“ svěřil se Blesk Zprávám chlapec, který si po opuštění „hnízda“ zašel na dopravní podniky, aby zjistil, jestli je vše v pořádku.

„U přepážky mi bylo sděleno, že pod mým jménem (David K., 1999) evidují tři nezaplacené pokuty z roku 2016 a pokud uhradím částku 6967 Kč, bude vše vyřízeno,“ pokračuje David ve vyprávění. Dluhy za jízdu načerno patří mezi nejčastější strašáky nejen mladistvých, ale i starších hříšníků. Není výjimkou, že právě z prohřešků u DPP si lidé odnáší vícenásobné exekuce.

Počet pasažérů bez jízdenek ale podle statistiky DPP klesá. V roce 2018 revizoři chytili téměř 233 tisíc cestujících, zatímco v roce 2017 to bylo 272 tisíc a rok předtím dokonce 297 tisíc lidí.

Administrativní chyba za 7 tisíc

David i po zaplacení dluhů zjistil, že stále dluží čtyři koruny, což vzal ještě s humorem. Co jemu a jeho zaměstnavateli úsměv sebralo, ale bylo pozastavení účtu, kdy mu exekutor v dubnu 2019 zablokoval přes 12 tisíc. „Když mi řekli, že je to z DPP, myslel jsem si, že je to hloupý vtip,“ vzpomíná. Po usilovném hledáním se s exekutorkou dozvěděli, o co běží. Pokuta byla sice v systému zapsána na jméno David K., bylo ale špatně uvedeno datum narození a to 1969.

„Zbytečně jsem kvůli jejich chybě zaplatil 7245 korun za náklady exekuce a oprávněného. Přitom jsem to mohl už tehdy uhradit spolu s těmi třemi ostatními pokutami,“ bouří se David nad špatně funkčním systémem. Peníze ale podle námi oslovených odborníků zpátky nedostane – stejně se vyjádřily i dopravní podniky.

„Ačkoliv chápu Vámi uváděné důvody, nelze po DP spravedlivě požadovat, aby za toto nesl finanční odpovědnost,“ napsal Davidovi vedoucí odboru Přepravní kontroly. Zároveň se mu omluvil za mylně vydané potvrzení o bezdlužnosti.

„Pan Kovář byl DPP uveden v omyl. Na stranu druhou si asi nepřebíral poštu, a tudíž nevěděl o tom, že se má dostavit k soudu, kde by mohl vydaným potvrzením o bezdlužnosti argumentovat. Zde bohužel musíme konstatovat, že nejlepší čas na obranu pan Kovář propásl,“ dodává pro Blesk Zprávy druhý úhel pohledu Tomáš Pospíšil ze společnosti Exekutor má smůlu, kde poskytuje poradenství a pomoc v případě neoprávněných exekucí. Dodává ale, že bez hlubšího posouzení případu jsou to jen spekulace.

Online schránky odpovědí?

David se potýká s pošramocenou reputací v práci. Dluh uhradil, jelikož nechtěl prodlužovat 30denní lhůtu, po které dochází k dalším úrokům a penězům navíc. „Jestliže povinný náklady uhradil, existuje možnost se domáhat náhrady způsobené škody na věřiteli. Tento proces je ale závislý na konkrétních okolnostech, proto je třeba vyhledat právní pomoc,“ radí mluvčí Exekutorské komory Lenka Desatová. David se ale svěřil, že na advokáta určitě nemá prostředky.

Častým problém u dlužníků bývá, že se k výzvám buď nedostanou, nebo se vymlouvají na prázdnou poštovní schránku. Zodpovědnost ale leží na nich, například opomenutí změny trvalého bydliště není řádnou a právní výmluvou.

Za usedáním prachu na obálku s pruhy chtějí odborníci udělat tlustou čáru zřízením datových schránek dlužníků a nejlépe pak vytvořením jednotného registru dlužníků. „Datové schránky by jednoznačně doručení zjednodušily i zlevnily. Exekutorská komora plně podporuje jejich povinné zavádění. Aby tento institut mohl vstoupit v platnost, je třeba navrhnout a schválit změnu příslušných zákonů, a to Exekutorská komora ČR může podpořit, nikoli však realizovat,“ doplňuje Desatová.

Povinné datové schránky mají v současnosti úřady, soudy, firmy, advokáti, daňoví poradci, insolventní správci, notáři a exekutoři. Slouží k zasílání úředních a oficiálních dokumentů a v podstatě nahrazuje schránku poštovní. Nefunguje ale jako klasický e-mail, platí tam jiná pravidla soukromí. Postupují s moderní dobou a jejich uživatelé si mohou zřídit i mobilní aplikaci.