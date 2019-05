Novou dimenzi ekologické dopravy využívá Brno. Tamní dopravní podnik cestující nejen veze, ale občas využije i jejich svaly. Když totiž v trolejbusu dojde "šťáva", cestující vystoupí a jdou tlačit. A není to vtip! Za odměnu si pak pasažéři mohou přijít na ústředí dopravce třeba pro lízátko...

„Buď nám pomůžete zatlačit trolejbus zpět na vedení, nebo musíte půlhodinu počkat, než přijedou opraváři.“ Přibližně tuto nabídku dostali před pár dny cestující trolejbusu v Brně u muzea Anthropos.



Cestující neváhali, vystoupili a napjali své svaly. Trolejbus pár metrů odtlačili a jelo se dál. „Občas se nám stává, že v některých místech nemůže trolejbus pokračovat,“ vysvětlila mluvčí dopravního podniku (DPMB) Hana Tomaštíková.

Je to nejrychlejší řešení

Problém se vyskytuje hlavně v křižovatkách. „Kdo ještě netlačil autobus, nebo trolejbus, není Brňák,“ vtipkují lidí na facebooku. „Je to nejrychlejší a nejúčinnější řešení. Každého z pomocníků rádi na sekretariátu odměníme sladkou odměnou,“ hájí postup mluvčí.



Podle Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) dopravní podnik pěkně riskuje. Cestující se pohybují v křižovatce bez reflexních vest. To může být nebezpečné. „Určitě je lépe počkat na opraváře,“ vysvětlil mluvčí ÚAMK Igor Sirota.

Co na to právník?

Podle renomovaného právníka Jana Černého je takové počínání pro obě strany obrovsky riskantní. Mezi dopravním podnikem a cestujícím totiž neexistuje žádný právní vztah. Cestující není zaměstnanec, který by případné zranění vykázal jako pracovní úraz. „Kdyby se při této situaci něco stalo, například by cestující spadl pod kola, nebo i kdyby si jen hnul se zády, může nastat spor, který by s největší pravděpodobností skončil u soudu,“ varoval právník Jan Černý.

„Kdyby se prokázalo, že dopravní podnik vysloveně požádal cestujícího, aby šel tlačit, tak by nesl zodpovědnost za případnou újmu na zdraví. Pokud by se toto neprokázalo a cestujícímu se něco stalo, mohl by mít cestující v takovém případě smůlu. Pomáhat šel na vlastní riziko,“ dodal.





Jak to řeší jinde?

„Nic takového, že by cestující museli v některém úseku trolejbus tlačit, v Plzni nemáme. V některých úsecích ale není trolejové vedení. Na tyto linky jsou nasazovány vozy s alternativním pohonem,“ řekl mluvčí městských dopravních podniků René Vávro. Ve městě jezdí v současné době necelá stovka trolejbusů, více než polovina má alternativní pohon.



