Psal se rok 1980, když tento vůz začal v DPMB sloužit pod číslem 3136. Nebyl ničím výjimečným. Patřil jen do flotily 120 dalších vozů této typové řady. V Brně sloužil 16 let. Pak byl poslán do ukrajinského Rovna, kde vozil cestující až do letošního roku.



„Nyní se nám ho podařilo získat zpět a zachránit ho tak před sešrotováním. Vítáme ho jako historický unikát, který rozšíří naši sbírku retrovozů,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Dopravní podnik trolejbus nyní opraví. „Předpokládáme generálku, při níž vyměníme téměř všechny komponenty. Odhadujeme, že to bude trvat minimálně rok. Náklady zatím nedokážeme odhadnout,“ upřesnil Havránek.



DPMB letos slaví 150 let hromadné dopravy v Brně a 70 let od zavedení trolejbusové dopravy. Model 9Tr vyráběla Škoda Ostrov v letech 1958 až 1981. Vyrobeno bylo sedm tisíc vozů.

VIDEO: Současné době testují dopravní podniky v Brně a Ostravě trolejbusy bez trolejí.