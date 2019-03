Býk

Dnešní den je ideální k lenošení a navazování nevšedních přátelství. Pobyt doma není zrovna dobrý nápad. S rodinou si nemáte poslední dobou, co říci. Lezete si navzájem na nervy. Chtělo by to změnu. Vyzkoušejte trávit čas jednou od sebe. Vyjde to.