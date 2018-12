Za pět let už nebude v Brně jezdit žádná tramvaj ze 70. a 80. let minulého století. Dopravní podnik zbývajících 41 vozů typu K2 postupně nahradí novými. Dá za ně 1,3 miliardy korun a vyrobí je sám ve svých dílnách.

„Nekoupíme hotové tramvaje, ale pouze jednotlivé díly s projektovou dokumentací. Naši zaměstnanci je pak v ústředních dílnách smontují. Bude se jednat o nízkopodlažní a klimatizované vozy. Budou na podobném základě jako již existují tramvaj EVO,“ uvedl ředitel brněnského dopravního podniku (DPMB) Miloš Havránek.



DPMB tímto krokem ušetří, o jakou sumu se jedná, ale neprozradil. To prý není podle vyjádření mluvčí podniku to klíčové. „Stěžejní je to, že zabezpečíme práci pro zaměstnance ústředních dílen. Nebude tak nutné nikoho propouštět a zároveň tím zaměstnanci získají o vozech kompletní informace. To se bude hodit při opravách,“ vysvětlila Hana Tomaštíková.

Toho, že by stávající zaměstnanci smontování tramvají nezvládli, se dopravní podnik neobává. „Mají už zkušenosti s kompletací jiných tramvají,“ upřesnila mluvčí DPMB.



VIDEO: Tramvaj je v Brně nejrozšířenějším dopravním prostředkem. Hokejisty Komety například dovezla na oslavu mistrovského titulu.