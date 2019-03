Dcerku nechala doma a šla „pařit“: Jaromír skončil jako samoživitel. V Česku jich je 22 tisíc

Před třemi lety požádala Jaromíra manželka o rozvod, tehdy bylo jejich dceři Ilonce necelých sedm let. Orgán sociálně-právní ochrany dětí chtěl dívku svěřit do výhradní péče otce, on ale nechtěl brát dceři mámu. S bývalou ženou se tedy dohodli na střídavé péči. To ale bylo pouhou předehrou k nepříjemnému kolotoči hádek o výchovu, alimenty a Ilonku, jak popsal pro Blesk Zprávy Jaromír, který skončil jako samoživitel. Těch je zatím v Česku minimum, počty se ale budou podle odborníků zvyšovat.

Když před třemi lety požádala dnes už bývalá manželka pana Jaromíra o rozvod, zasazovala se o svěření malé Ilonky do své plné péče. Okresní správa sociálního zabezpečení ale na základě dostupných informací situaci vyhodnotila přesně opačně a byla pro to svěřit dívku do výhradní péče otce. Nakonec se přistoupilo na kompromis „střídavky“. „Já jsem ale nechtěl brát dceři mámu, proto jsem se spíše přikláněl k té druhé variantě,“ přiznává tatínek.

Alkohol a dluhy

Dohoda ale fungovala jen chvíli. Časem si bývalá žena Jaromíra našla nového partnera, což situaci změnilo. Ilonka chtěla být s tatínkem stále víc - roli v tom sehrál alkohol, nestabilní prostředí a hlavně přibývající dluhy matky.

„Byli jsme domluvení na tom, jaké alimenty budu platit já a také bývalá manželka. Dohoda ale platila jen z mé strany. Matka Ilonky nic z toho, co měla, neplatila. Zjednodušeně řekla, že když na alimenty peníze nemá, tak je ani nebude platit,“ vzpomíná muž.

Jaromír se tak musel po čase obrátit na advokáta z asociace Vaše Výživné. Ten mu pomohl s podáním trestního oznámení, vyřízením exekuce a dalšími právními kroky. Vše nakonec vyústilo v plnou péči otce.

Matka nechtěla dceru vidět

„Jednou v noci mi dcera volala, že není máma doma. Byla totiž v hospodě. S pomocí Policie České republiky a se sociální pracovnicí z OSPOD (Orgán sociálně-právní ochrany dětí, pozn. red.), která byla u celé noční akce na telefonu, byla moje bývalá žena zadržena, byla podrobena testu na alkohol, jímž neprošla,“ popisuje poslední incident s matkou Ilonky Jaromír.

Po této události se soud bez problému přiklonil na stranu otce, i když se říká, že většinou přiřkne dítě matce. „Ale myslím, si, že je to člověk od člověka, soudce od soudce, jak takovou situaci vnímá. Já měl zkrátka štěstí na dobrou soudkyni,“ vysvětlil samoživitel.

„Matka svou dceru neviděla skoro tři měsíce. Doslova dceři napsala, že ji nechce vidět. To bylo před třičtvrtě rokem, teď se situace trochu zlepšuje a vídají se zase pravidelně jednou za 14 dní, a to od čtvrtka do neděle,“ popsal Jaromír a dodal: „Věřím tomu, že je důležité, aby měla dcera oba rodiče. Ilonka k mámě jezdí jednou za dva týdny a zatím vše funguje.“ Zároveň se dohodli s bývalou manželkou ohledně alimentů, část výživného už mu vyplatila.

Počet otců samoživitelů se bude zvyšovat



Iveta Novotná z projektu VašeVýživné.cz nicméně dodává, že jde spíše o výjimečnou situaci. „Samoživitelství jako takové je velmi silně genderové téma. Jinými slovy, v čele neúplných rodin stojí podle našich odhadů až z 93 % žena. Otců samoživitelů je tedy v průměru kolem 7 %. Počítáme-li, že je neúplných rodin 320 000, otců samoživitelů je pak kolem 22 500. Je to tedy spíše ojedinělejší a méně častější případ, než je tomu u matek samoživitelek,“ uvedla expertka.

Podle ní skutečně bývalo v minulosti standardní, že děti vždy soud přidělil matce. Tato zvyklost se ale mění. „Tato praxe ale pomalu zaniká, a tak se počet otců samoživitelů může zvyšovat,“ dodala Novotná.

Jaromír: Být samoživitelem není vždy procházka růžovou zahradou

I když je dle statistik více žen - samoživitelek a lidé jsou překvapeni, když se dozví, že se Jaromír stará sám o dceru, jemu samotnému to nepřijde nijak neobvyklé. „Znám už totiž další otce-samoživitele,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy s tím, že péči o dceru zvládá dobře.

„Není to samozřejmě vždy procházka růžovou zahradou, ale věřím tomu, že je to spíš o tom, jak si to člověk naplánuje a nastaví. Já jsem OSVČ, takže si svůj čas plánuji sám,“ uzavírá Jaromír.