Zeman udělil milost neplatiči alimentů. Expertka: Špatný příklad pro dlužníky

Prezident Miloš Zeman omilostnil handicapovaného muže, který neplatil alimenty na svého nezletilého syna a měl strávit rok ve vězení. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček zdůraznil, že hlava státu svým rozhodnutím nijak neomlouvá neplatiče výživného. Podle Ivety Novotné, výkonné ředitelky projektu VašeVýživné.cz, to tak ale může být dlužníky vnímáno. V rozhovoru pro Blesk Zprávy ovšem dodala, že obecně nesouhlasí se zavíráním neplatičů alimentů do vězení. Jejich dětem to totiž prý nijak nepomůže.