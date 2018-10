Češi na alimentech dluží 10 miliard. „Samoživitelé nemají ani na ovoce dětem“

Mnoho samoživitelů neví, jak by měli dlužné výživné vymáhat. Často se obrací na policii, ta však může přijmout trestní oznámení, ale nedokáže pro ně získat peníze. Rodič tak může pouze doufat, že hrozba vězení dlužníka přesvědčí, aby začal platit.

„Dále se mohou rodiče obrátit na soud, ale musí určit, jakým způsobem se bude výživné vymáhat. Pokud ovšem rodič neví, kde jejich bývalý partner pracuje nebo zda má nějaké finanční prostředky, tak varianta vymáhání přes soud není snadná,“ upozornila Novotná a dodala: „Stává se také, že pokud soud řeší dlužné výživné srážkami ze mzdy, člověk, co není ochoten alimenty platit, raději vymění práci, a pokud má nějaký majetek, odkloní ho jinam.“

„Rodiče nemají ani na známku na dopis“

Úspěšnější mohou být ti, kteří se obrátí na exekutora. Podle odbornice je ale poměrně složité tvořit návrh na zahájení exekuce a je také nutné připravit se na případné poplatky na advokáta. To si ovšem většina neúplných rodin nemůže dovolit. Případně je odrazuje fakt, že pokud by se ukázalo, že není nač uvalit exekuci, budou muset zaplatit veškeré náklady za celý proces.

Rodiče se také mohou obrátit na asistenční programy, které jim s vymáháním pomohou, a to většinou bezplatně. Podle odbornice je neplacení alimentů vážný problém. Zhruba 170 tisíc rodin žije na hranici chudoby a je pro ně velká vzácnost, když koupí dětem ovoce. „Setkáváme se i s rodiči, pro které je známka na dopis za 23 korun příliš, zejména pokud by mohli ušetřit na ovoce a zeleninu pro své děti,“ popsala svoje zkušenosti Novotná.

Jak lze vymáhat alimenty pomocí exekutora a jak vám může pomoci asistenční program? I to zjistíte ve videu:

Zálohové výživné jako spása?

Expertka je díky Asociaci v každodenním kontaktu s rodiči, kteří nedostávají výživné na děti. Má tak přehled o tom, co je nejvíce trápí, a z tohoto hlediska posuzuje i nové legislativní návrhy ohledně dlužného výživného, se kterými přišla ČSSD a KSČM. Ani jeden nepovažuje Novotná za šťastný.

„Jeden z návrhů říká, že na výživné od státu bude mít nárok rodina, která se dluhu domáhala soudně nebo přes exekutora, ale pokud se ukáže, že není co vymáhat, tak nárok na výživné zaniká. Jenže stát by se měl dle mého názoru postarat právě o rodinu, kde je nevymahatelný dluh“, řekla Novotná. Na druhou stranu Asociace vítá, že stát se o tuto problematiku zajímá, ale měl by prý problémy dlužných alimentů řešit komplexně, napříč resorty.

Předloha ČSSD předpokládá, že by o dávku mohl požádat rodič, kterému bývalý partner soudně nařízené alimenty neplatí vůbec, nebo je hradí jen z části. Stát by potom dlužnou částku vymáhal do svého rozpočtu. Na dávku by měly dosáhnout děti z domácností s příjmem pod 2,7násobek životního minima.

Zálohové výživné by mohlo dosáhnout nejvýše 1,2 násobku životního minima. Pokud by bylo v konkrétním případě stanoveno výživné vyšší, stát by jako zálohované výživné vyplatil část odpovídající danému maximu. Případný rozdíl by zůstal pohledávkou rodiče.

U KSČM je návrh velmi podobný. Nárok na náhradní výživné by měl rodič v případě, že příjmy domácnosti by nedosahovaly 2,9násobku životního minima a rodič by měl v podstatě dostat od státu novou sociální dávku. Podmínkou pro výplatu by byl stav, kdy ani po rozhodnutí soudu nezačne druhý rodič dlužné výživné hradit, a to nejméně po dobu dvou měsíců.

Co si myslí odbornice o nových legislativních návrzích? Na koho obě novely zapomínají? Podívejte se na rozhovor: