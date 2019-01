Češi zaplavili úřad práce a chtějí dávky: „Naklusaly“ krizové týmy úředníků

Jiná situace panuje na úřadu práce v Brně, kde maminky s malými dětmi čekají na příspěvky i půl dne. Lékaři jim doporučují, aby dopoledne trávily na procházce se svými dětmi, ale ony místo toho musí sedět v přeplněné čekárně. Podle svých slov musí vydržet dlouhé hodiny, než se vůbec dostanou na řadu.

„Je to tady hrozné, mají to špatně zařízené. Nejhorší to bylo asi minulý měsíc. Přišla jsem v devět hodin. Čekala jsem pak celé dopoledne, ale nevzali mne. Ve 12 jim začala polední pauza a opět úřadovali od 13 hodin. Pak už mne sice vzali brzy, ale příjemné čekání to rozhodně nebylo,“ říká maminka dvou dětí Petra.

Petra zároveň upozornila, že problém není jen u vyplácení rodičovského příspěvku. „Velmi podobné to bylo i při čekání na porodné. Tam jsem strávila čtyři hodiny, než jsem se dostala na řadu,“ vysvětlila.

Jiná mladá maminka Jana se už při čekání poučila. „Už sem nikdy nechodím ráno, to je fakt na dlouho. Chodím až před jedenáctou hodinou a většinou mne do oběda vezmou. Naštěstí tady v poslední době změnili systém, kdy se už nechodí podle písmen příjmení, ale podle pořadových čísel. Odbavení se tak trochu zrychlilo,“ uvedla Jana.

Maminka Petra čeká na úřadu práce v Brně (9.1.2019) | Blesk - Hyněk Zdeněk