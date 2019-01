„Jdu si pro žebračenku.“ Věra (87) čeká na úřadu práce hodiny, má před sebou 70 lidí

Paní Dana (63) si ráno zabalila svačinu, dostatek pití a už před sedmou vyrazila čekat před úřad práce na Praze 3. Po předchozí zkušenosti, kdy v 11 hodin došly pořadníkové lístečky, chtěla mít jistotu, že se na ni dostane řada co nejdříve a nebude muset v čekárně sedět celý den. Cíl má jediný – doložit vše potřebné, aby dostala příspěvek na bydlení.

„Dneska jsem byla asi šedesátá v pořadí, počítám, že to bude trvat několik hodin,“ řekla důchodkyně redakci Blesku v okamžiku, kdy už za sebou měla přes dvě hodiny čekání. „Vydržím to, ale někdy tady koukám na 80leté babičky, které usínají. A těch je mi líto,“ vypráví. Prozradit celé své jméno nechce, protože má obavy. „Ti úředníci si to pak někde přečtou a já budu mít problémy,“ dodává.

Desítky seniorů i maminek s dětmi

Každý čtvrtrok přichází na úřad v Praze 4 také paní Věra (87) a pokaždé má před sebou mnohahodinové čekání. „Je to tady hrozné, já vždycky říkám, že si jdu pro žebračenku,“ vyprání seniorka, která čeká už hodinu a půl. Před sebou má ještě několik desítek dalších lidí.

Řadoví úředníci se musí s náporem lidí potýkat každý měsíc, nejčastěji pak vždy na začátku čtvrtletí. Situace je pro ně také složitá a náročná, snaží se to ale lidem usnadňovat, seč to jde. Jeden úředník například pomáhá s vydáváním lístečku a trpělivě směřuje nově příchozí ke správným dveřím. „Je to náročné, ale děláme, co se dá,“ říká unaveně. A je pravda, že lidé ochotu oceňují, byť je čekání úmorné.

Mladé maminky míří zase mnohdy pro rodičovské příspěvky, často i s malými dětmi a kočárky a pak čekají na vyřízení svých žádostí celé hodiny. Třeba Lenka Lacinová (33) z Prahy si přišla požádat o zrychlení proplacení rodičovského příspěvku. „Než jsme se dostali na řadu, tak jsme čekali necelé tři hodiny, loni jsme čekali 20 minut až do vyřízení, nevím, co se děje,“ uvedla.

Drama jen na některých pobočkách

Ne všechny pobočky úřadu práce jsou přetížené, někde se v čekárně nachází jen pár lidí. Problém je tam, kde mají úředníci na starost hodně lidí nebo kde chybí pracovníci. Například pobočka na Praze 4 má v gesci i obyvatele Prahy 12, celkem jde o více než 200 tisíc klientů. Na chodbách pobočky Prahy 3 dokonce visí, že úřad práce přijme zaměstnance. A problémy se mohou vyskytovat i na pobočkách mimo Prahu.

Tam, kde se nestíhá, je ale situace tragická. V čekárnách, na schodech i kdekoliv na chodbě posedávají i postávají desítky lidí. Děti brečí, vzduch je vydýchaný a na některých pobočkách chybí na toaletách papír nebo mýdlo. Někteří lidé jsou nemocní a není jim dobře.

Práce je více, úředníci si pomáhají

Podle úřadu práce kvůli změně zákonů úředníkům výrazně narostlo množství práce, zároveň se ale ne vždy daří nové pracovníky shánět. Důvodem je nedostatek lidí na trhu práce i nižší platy úředníků. Přesto se všichni snaží dělat maximum.

„Úřad práce se snaží zajistit v maximální možné míře co nejhladší průběh jak přijímání, tak i zpracování všech záležitostí. Jestliže se blíží konec pracovní doby nebo polední pauza, posiluje vedení pracovišť počet zaměstnanců u přepážek. V odbavení příchozích pomáhají kolegové z jiných agend či vedoucí odborů. V naléhavých případech dochází i k dočasnému přesunu zaměstnanců mezi jednotlivými pracovišti úřadu,“ uvedla mluvčí Kateřina Beránková s tím, že prioritně se úředníci zaměřují na rodiče s malými dětmi, seniory a osoby se zdravotním postižením.

Úřad práce: Nechoďte najednou

Úřad práce se také snaží informovat, že příjemci příspěvku na bydlení mohou své příjmy a výdaje za uplynulé čtvrtletí doložit kdykoliv během ledna až března. „Doporučujeme klientům nespěchat na úřad práce hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně,“ uvedla minulý týden ředitelka úřadu Kateřina Sadílková s tím, že zároveň lidé nemusí čekat na úředníka, ale stačí doklady zaslat poštou nebo předat na podatelnu.

Některým lidem ale tyto možnosti nevyhovují. „Nemůžu čekat tři měsíce, než mi peníze zpětně proplatí. Už tak to má někdy zpoždění, příspěvek dorazí třeba o měsíc později,“ shrnula obavy lidí Zuzana (20). Mnozí navíc volí raději osobní kontakt a na poštu se spoléhat nechtějí. Jindy si zase neví rady s vyplněním formulářů a chtějí pomoc úředníka.

Podle mluvčí Beránkové si lidé mohou v případě nespokojenosti na konkrétní pobočce stěžovat. „Je třeba obrátit se na příslušnou krajskou pobočku, která celou věc urychleně prověří,“ poradila.

Co úřad práce radí, abyste se vyhnuli frontám?

Na úřad práce kvůli žádosti o dávku nebo dokládání příjmu není třeba chodit hned na začátku čtvrtletí.

Čekat ve frontě je často zbytečné. Na webu i v prostorách úřadů práce jsou k dispozici vzory vyplněných žádostí. Stačí se jimi řídit.

Můžete doklad nebo žádost odevzdat přes podatelnu úřadu práce nebo zaslat poštou. Pokud byste něco vyplnili špatně, úředníci vás sami zkontaktují.

Na některých úřadech práce jsou informační centra. Jejich pracovníci s vyplněním žádosti můžou pomoci.

Zjistěte si, jestli na vašem úřadu nefunguje systém online objednávání. Pak už si stačí jen zamluvit konkrétní termín. Pokud to úřad práce nenabízí, informujte se, jestli není možné se objednat osobně.

Takto to v pondělí vypadalo na některých pobočkách úřadu práce v Praze: