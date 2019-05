Rakovina ničí Čechy víc než před lety: Lékařka zmínila „smrtící“ neřesti i pokrok léčby

Rakovinou onemocní dvakrát více Čechů než před 25 lety. Možnosti léčby se ovšem zlepšují a v přepočtu na všechny obyvatele počet úmrtí v posledních letech mírně klesá. Ukazují to dlouhodobé zdravotnické statistiky. Podle lékařů i evropského srovnání si ale bohužel nemilou zprávu o rakovině stále vyslechne zbytečně mnoho lidí. Důvodem je špatná životospráva, zejména alkohol a přejídání.

Každý rok v Česku onemocní rakovinou 9 lidí z 1000, což je přesně dvakrát více než na začátku 90. let. Ukazují to dlouhodobá čísla Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS), podle nich rakovinou každý rok onemocní více mužů i žen. V roce 2013 počet nových případů rakoviny překročil hranici 90 tisíc a každý rok se více blíží 100 tisícům.

Do určité míry je to díky lepšímu odhalování nemoci. „Díky dobré diagnostice a včasnému záchytu dokážeme identifikovat onemocnění více a dneska je i identifikuje také dříve,“ říká Jana Prausová, přednostka onkologické kliniky 2. LF UK a nemocnice Motol.

Lepší a dřívější záchyt nádorů

Podle ní pomáhá hlavně preventivní screening. „To se týká hlavně karcinomu tlustého střeva, děložního čípku a prsu. To se daří odhalovat lépe než doposud a určitě se zlepšily výsledky léčby i záchyt onemocnění,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk Zprávy s tím, že oproti dřívější době se zlepšuje i samotná léčba. „Výsledky léčby jsou dnes velmi dobré a v evropském měřítku jsme srovnatelní,“ dodává s tím, že platí pro všechny typy rakoviny.

Melanom kůže je nenápadný zabiják! Udeří i po letech! Komu nádory hrozí nejčastěji?

Situace je lepší i u léčby rakoviny tlustého střeva a konečníku. Přesto právě na tuto rakovinu je Česko doslova „expertem“ – v počtu výskytu tohoto onemocnění je dokonce šesté na světě. Například v roce 2016 takto onemocnělo přes 7600 Čechů a v předchozích letech to bylo ještě více. Přes 40 procent pacientů s touto rakovinou zemřelo do pěti let.

Zrádné přejídání i málo odpočinku

Češi sice myslí na své zdraví více než dříve, ale lékařka Prausová je přesvědčena, že situace se lepší jen velmi pomalu. „Dojíždějí“ tak hlavně na své zlozvyky a přejídání. „Češi konzumují velké množství jídla a často ne moc zdravé potraviny. Velmi mnoho lidi kouří. Pak je to alkohol a hlavně u mladších ročníků hrají roli také drogy, například kouření marihuany. Pokud má někdo pocit, že kouření marihuany místo alkoholu je taková veselá záležitost, tak to mívá velmi smutné konce, pokud jde o zdraví,“ říká rázně Prausová.

Video Nová léčebná látka má v boji proti rakovině velké šance, míní český expert - Blesk TV 1080p 720p 360p REKLAMA

Rezervy mají lidé při odpočinku, který často podceňují. „Musí se naučit odpočívat. Dovolená a volné víkendy nejsou neslušné slovo, lidé by si měli kompenzovat námahu a vyloučit stres a nadměrné zátěže,“ dodává lékařka.

Místo prázdnin chemoterapie, místo školy operace: Samuel (10) vzdoruje rakovině, podporují ho i známé tváře

Rakovina na vzestupu

V evropském statistickém srovnání výskytu rakoviny podle poslední ročenky ÚZIS Češi výrazně zaostávají, při přepočtu na obyvatelstvo si slova „máte rakovinu“ vyslechne o třetinu více lidí než jinde v Evropě . A zatímco za posledních 20 let se počet onemocnění v Evropě průměrně narostl o 25 %, v Česku to bylo 64 %.

Přestože tedy počet úmrtí na rakovinu v Evropě obecně znatelně klesá, v případě Česka je tento pokles výrazně pomalejší. Proto i počet úmrtí na rakovinu v posledním čtvrtstoletí zůstává víceméně konstantní – každý rok umře přibližně 27 tisíc Čechů. Jinými slovy, pokud by se o sebe Češi lépe „starali“, pravděpodobně by bylo rakoviny méně a mohl by se snížit i počet úmrtí.

Kolik Čechů onemocnělo rakovinou:

2016 : 96 500 lidí

: 96 500 lidí 2011 : 84 650 lidí

: 84 650 lidí 2006 : 72 945 lidí

: 72 945 lidí 2001 : 62 535 lidí

: 62 535 lidí 1996 : 57 164 lidí

: 57 164 lidí 1991: 47 305 lidí

Blesk Ordinace pomáhá

Navštivte už dnes svého praktického lékaře! Neopomíjejte vyšetření, která vám mohou zachránit život. Nebo využijte další Blesk Ordinaci. Unikátní projekt, kde přímo na náměstích velkých měst můžete potkat špičkové lékaře, kteří vás vyšetří.

Kam příště?

22. 5. Hradec Králové (Masarykovo náměstí)

28. 5. Olomouc (Horní náměstí)

5. 6. Opava (Horní náměstí)

12. 6. Praha (Karlovo náměstí)