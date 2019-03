Volejte „doktora“ Bumbáce: Pacienty v liberecké nemocnici léčí kocour

Zvířecí terapie není v liberecké nemocnici novinkou, už dříve tady pomáhali pacientům psi. Kočka ale bude mít úplnou premiéru. „V minulosti se nám to osvědčilo, ale paní, která to dělala dříve, se odstěhovala. Proto jsme přes facebook vyhlásili kampaň, že hledáme někoho nového. A během krátké doby se nám ozvala paní, která má dva psy i tohoto kocoura. A tak je u nás zaměstnaná,“ popsal mluvčí nemocnice Václav Řičář.

Bumbác pomůže nehybným

„Dochází na jednotlivá oddělení a pacientům to prospívá. Takže je to projekt, který plánujeme dlouhodobě,“ řekl Řičář s tím, že tato terapie není hrazena z veřejného pojištění, takže ji nemocnice platí ze svého rozpočtu. A rozhodně toho nelituje, zvířata totiž těší pacienty hned na několika odděleních.

Konkrétně kocourek Bumbác, který je křížencem plemene mainské mývalí kočky, bude pomáhat na spinální jednotce, kde leží hlavně nehybní pacienti nebo lidé, kteří jsou po zranění páteře upoutáni na lůžku. „Často se jim rychle změnil život a ten kontakt se zvířaty jim pomáhá vrátit se do nějakého pozitivního života,“ popsal Řičář.

Kočky pomáhají i seniorům

Terapie pomocí koček se v Česku využívá stále častěji, a to jak u tělesně postižených, tak v případě pacientů se zraněním nebo psychickými problémy.

„Je to podpůrná léčebná metoda na zmírnění psychických potíží, například po úraze nebo u psychických nemocí. Klientům se zlepší nálada a zapomenou na své trápení,“ řekla pro Blesk Zprávy Jana Dohnalová z organizace Aura Canis, která se zvířecím terapiím věnuje přes 15 let.

Podle ní to velmi dobře funguje například u seniorů, kteří mají nedostatek lásky, nebo třeba na lůžkových odděleních v nemocnicích. „Když vidí ta zvířátka, tak se usmívají a jsou šťastní. A pak si o tom povídají i několik hodin,“ uvedla Dohnalová.

Zkouška povahy je nezbytná

„K této práci se nehodí každá kočka. Než začnou chodit do zařízení, musí absolvovat velmi přísné zkoušky, kde se testuje povaha. Na rozdíl od pejsků nejdou kočičky moc vychovat, ony jsou takové své,“ říká Jana Dohnalová s tím, že třeba temperament u pejsků lze částečně usměrnit, ale u koček nikoliv.

Zkouška koček a kocourů má jasná pravidla, testují se hlavně ochota nechat se hladit nebo reakce na nečekané okolnosti, třeba hluky nebo okolo projíždějící osoby na vozíčku.

„Kočka by se měla nechat pochovat od cizího člověka, neměla by se bránit a vytahovat drápky. Měla by si nechat dát postroj na tělo a nesmí vrčet nebo utéct,“ popsala Dohnalová. A dodala, že zapojení do terapie musí být pro každé zvíře dobrovolné a rozhodně by se nemělo do něčeho nutit.