Pavel (58) hledal práci 20 let. Doma „sedí“ víc než rok přes 67 tisíc Čechů

V Česku klesá počet lidí, kteří dlouho dobu nemají zaměstnání. Za poslední dva roky je těchto lidí o 80 tisíc méně. Úřad práce má ale stále v evidenci desítky tisíc těch, kterým práci najít neumí. V některých za to může vyšší věk nebo zdraví, množí se ale případy lidí, kterým se pracovat nevyplatí třeba kvůli tomu, že jsou v exekuci. V okamžiku, kdy by si našli práci, by přišli o sociální dávky a celkově by měli na život méně peněz.