Česko je pro firmy jen supermontovna. „Dojedeme na to,“ zuří ekonom i kvůli platům

Česko překypuje volnými pracovními místy. Jen za poslední rok jich přibylo více než 100 tisíc a dramaticky chybí lidé, kteří by je mohli obsadit. Problém je v tom, že jde často o špatně placená místa v montovnách a skladištích, která Češi nechtějí. Snadno se tak může stát, že velké firmy odejdou pryč a ty tuzemské se dostanou do problémů. Politici prý zaspali, zlobí se ekonom Lukáš Kovanda.

Přesně před rokem bylo v Česku 206 tisíc volných pracovních míst. Nyní je to podle čísel úřadu práce 316 tisíc míst, tedy o 110 tisíc více. Tolik neobsazených pozic bylo naposledy v roce 2004.

„Narůstá hlavně počet pracovních míst pro lidi, co nemají ani maturitu. Počet těchto míst stoupá tempem přesahujícím sto tisíc pozic ročně. Naopak nová pracovní místa pro vzdělanější lidi, ty s maturitou, se počítá jen na tisíce ročně,“ vysvětlil pro Blesk Zprávy ekonom Lukáš Kovanda ze společnosti Czech Fund.

Úřad práce navíc neeviduje všechna volná místa na trhu práce, desítky tisíc jich firmy vůbec nehlásí. Podle Kovandy jich reálně může být až 380 tisíc. „Firmy je nehlásí, neboť v dnešní době není šance, že by se takový kvalifikovaný pracovník na úřadu práce vůbec ocitnul. I kdyby dostal vyhazov ve firmě A, hned po něm skočí firma B,“ zmínil ekonom.

Letos na jaře se navíc poprvé v historii změnil poměr a pracovních pozic je více než samotných uchazečů schopných do práce nastoupit. Práci hledá „jen“ 224 tisíc lidí. Neobsazená jsou hlavně výrobně zaměřená místa, o která Češi nemají příliš zájem, protože nejsou nijak zvlášť oslnivě placená.

Odejde z Česka i Škoda Auto?

Pokud tak nějaký podnik například rozšiřuje výrobu, musí „přetáhnout“ lidi od konkurence. „Bez pořádného přidání na mzdě dnes nikoho nepřetáhnete. Takže mzdy rostou, tuzemské firmy už nejsou tolik ziskové a klesá jejich konkurenceschopnost. Pokud navíc pracovní síla zdraží až příliš, zahraniční firmy odejdou jinam,“ myslí si Kovanda a bojí se, že část výroby do ciziny přesune i mladoboleslavská Škoda Auto. „Je to jen otázka času,“ predikuje.

„Politici bohužel zatím nebyli schopni připravit podmínky pro to, aby Česká republika mohla být něčím více než převážně jen montovnou a skladištěm Evropy,“ zuří Kovanda.

„Podřezáváme si větev“

Stejný názor má také Tomáš Ervín Dombrovský ze společnosti LMC, která provozuje pracovní portály Práce.cz a Jobs.cz. „Firmy budou muset zahájit přesun části výroby nebo vývoje do zahraničí. A my si paradoxně tímto nedostatkem lidí můžeme podřezat větev a ohrozit současnou nízkou nezaměstnanost,“ zmínil Dombrovský.

Podle odborníka Dombrovského by situaci částečně mohla zlepšit změna v pracovních režimech. Tuzemské firmy totiž jen minimálně nabízejí částečné pracovní úvazky, sdílená pracovní místa nebo třeba takzvané konto pracovní doby, které zaměstnancům umožnuje flexibilnější rozvržení pracovní doby. Kvůli tomu se připravují o část lidí, kteří chtějí pracovat, ale plné úvazky pro ně nejsou vhodné, například kvůli malým dětem nebo zdravotním omezením.

Firmy podle kritiků zkrátka neumí „přemýšlet“ jinak než v klasickém směnném provozu. A měnit zavedené pořádky se nikomu příliš nechce. „Všichni tvrdí, že to nejde, že je to nákladné. Ale já tvrdím, že to jde, spíše jsou zaměstnavatelé nepřizpůsobiví. A raději ta místa chtějí obsadit cizinci,“ uvedl expert.

Neuvážené „skrblení“

Jitka Součková z personální agentury Grafton Recruitment si myslí, že firmy nedostatečně dbají o své stávající lidi a neuváženě drží jejich platy nízko. Pracovníkům pak nedělá problém změnit práci a firmám se hledání nových zaměstnanců zbytečně prodražuje. A to vytváří začarovaný kruh rychlého růstu mezd.

„Firmy by se měly silně soustředit na retenci, aby jim neodcházeli stávající zaměstnanci. Je totiž levnější přidat 10 procent stávajícím zaměstnancům, než nabrat nové se mzdou o 20 procent vyšší,“ říká Součková. Dodává, že právě peníze jsou pro Čechy zatím stále nejdůležitější. Dále pak oceňují už zmíněnou flexibilitu.