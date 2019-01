Rebeka (25) o poměrech v bankách: Kvóty na milionové úvěry za plat skladníka

Rebeka (25) pracuje v jedné z tuzemských bank tři roky, za tu dobu absolvovala několik desítek kurzů, aby mohla lidem uzavírat pojistky a hypotéky. I přesto, že má kolikrát na starosti celoživotní upsání lidí k bance, na výplatní pásce se jí zatím objevuje méně než skladníkovi. Cesta za lepší výplatou je v jejím případě posetá plány, které musí splnit, aby se jí lépe dařilo. „Není výjimkou, že musíme měsíčně splnit kvóty, které obsahují i úvěry dohromady za 10 milionů,“ poodhaluje bankovní svět. Nejčastěji pak chodí do banky důchodci a žadatelé o úvěr.

„Práce mě baví a naučila jsem se lépe hospodařit se svými penězi, ale lidé by si měli uvědomit, že dokud se úředník naproti nim nedostane na manažerskou pozici, pobírá i míň než on,“ říká mladá bankovní úřednice, která prochází ročně několika školeními, aby se obeznámila se změnami v zákonech a v poskytování úvěrů nebo hypoték.

Lidé si ale často myslí, že bankovní úředníci sedí na zlatém vejci, ale opak je pravdou. I po letech vysokoškolského studia ekonomie a bankovnictví se úředník za přepážkou nedostane nad průměrný měsíční příjem a v úplných začátcích je rád za 20 tisíc hrubého příjmu. „Finanční odměny se zvyšují s tím, jak dokážeme plnit předem dané kvóty,“ upřesňuje Rebeka a dodává: „V každé bance je to jinak, u nás roční odměna nepřesáhne 20 procent ročního platu.“

Odborář se postavil číslům statistiků

V roce 2016 přitom podle výzkumu Českého statistického úřadu vyšlo, že průměrný hodinový plat v bankovním sektoru je nejvyšší s ohledem na ostatní povolání, tedy v přepočtu asi 300 Kč/h.

„Statistika ČSÚ vykazuje průměrnou mzdu, a jak víme, tak na průměrnou mzdu nedosáhne více než polovina zaměstnanců. Údaje jsou značně zkreslené,“ vyjádřil se pro Blesk Zprávy František Hupka z odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví a dodává, že jsou tak ve výpočtech zahrnuty právě i benefity ze smluv a mzda, kterou pobírají manažeři.

„Pokud chceme porovnávat nějaké pozice, tak je potřeba srovnávat všechny zaměstnance na dané pozici a z nich vyjde průměr, který by se mohl blížit realitě,“ míní Hupka. „Informace o průměrné hrubé měsíční mzdě zahrnují údaje za všechny zaměstnance v daném odvětví, tj. jak uvádíte, je zde započítána celá pracovní hierarchie, tudíž nejen člověk za přepážkou, ale také vyšší manažerský post,“ uvedl pro Blesk Zprávy Pavel Hortig z ČSÚ.

„Kvóty se zvyšují, ale na hypotéku člověk nedosáhne“

Jak v bankách fungují finanční odměny na základě kvót? Finanční ústav sleduje objem práce daného zaměstnance a počítá, jak si vede a kolik produktů lidem dokázal prodat. Pro představu, za měsíc tak musí uzavřít třeba pět hypoték, úvěry v celkové hodnotě několik miliónů nebo založit alespoň 10 nových účtů.

Banky pak u svých zaměstnanců sledují, jaký mají skutečný objem uskutečněných obchodů. „Počítají, jakou výši úvěru jsme poskytli klientovi, jestli dle našich rad využívají elektronické bankovnictví nebo placení telefonem. Oblíbený je také mystery shopping, kdy nás falešný klient nahrává a hodnotí asi 300 položek, které máme nabídnout nebo zmínit,“ přibližuje Rebeka. Pokud je pak zaměstnanec úspěšný, kvóty se mu zvyšují.

„Kolikrát si připadám jak v telemarketingu, musíme otravovat lidi s nabídkami a snažit se jim prodat výhody a úvěry jako produkty v kamenném obchodu,“ vypráví Rebeka. Podle ní je také těžké lidem vysvětlit, že půjčky nejsou zadarmo a musí se z nich zaplatit služba, kterou jim poskytuje nejen bankéř, ale dalších několik desítek lidí, kteří s virtuálními i hotovostními penězi přijdou do styku.

Blesk Zprávy zjišťovaly, jak jsou na tom lidé s úvěry a hypotékou. Podle Rebeky se nejvíce úvěrů bere před létem a Vánoci, jelikož lidé chtějí na dovolenou a na dárky. Na hypotéku pak lidé často ani nedosáhnou. „Kritéria pro získání hypotéky se zvyšují, často na ni lidé nemají dostatečný příjem a nedokážou to pochopit,“ doplňuje Rebeka.

Banky zažívají odliv zaměstnanců

Velký důraz kladou hlavouni z bank na uzavírání investic. Spořící účty totiž neposkytují úroky. „Dnes se ekonomice daří a na podílové fondy a pravidelné investice je kladen velký důraz. Lidé se ale toho bojí, protože s tím nemají zkušenosti, takže je naše nabídky spíše otravují,“ shrnuje Rebeka.

Tlak do neustálého posunu a menší finanční ohodnocení pak vede lidi v bankách někdy i ke změně zaměstnání. „O nespokojenosti svědčí i vysoká míra fluktuace zaměstnanců v posledních třech letech úplně mimo sektor,“ dodává Hupka.

„Noví lidé jsou přijímáni za vyšší mzdy než stávající a zaměstnavatelům se nechce těm stávajícím zaměstnancům mzdy skokově navýšit. V bankách je mnoho podpůrných útvarů, které nedosahují mzdových hodnot, ani jako u zaměstnanců obchodních řetězců,“ potvrzuje slova Rebeky odborář.

Bankovnictví má podle Hupky jistě budoucnost, ale v jaké podobě to bude, je otázkou. „Zájem o profesi v tomto odvětví velmi klesl a banky budou muset investovat nemalé prostředky na to, aby vzbudili zájem o práci u schopných a kvalitních lidí," dodává Hupka.

„Nejvíce chodí do banky senioři“

Lidí směřujících do kamenných poboček v bance ubývá. Díky rozvoji internetového bankovnictví se základní požadavky i půjčky dají vyřídit nejen z pohodlí domova, ale i bez bankovního úředníka. „Můžete si poslat peníze, vybrat peníze, vypůjčit drobné částky, a dokonce si i založit další účet. Některé banky ale vyžadují po založení účtu osobní dostavení do banky, aby se provedl a ověřil podpis,“ vypočítává Rebeka.

Bankomaty a online servis se ale zatím často míjejí s potřebami a návyky seniorů. „Senioři patří mezi největší část klientely, která chodí do banky. Nevěří totiž online bankovnictví ani bankomatům. Nevím, asi v tom vidí ďábla. Přicházejí tak posílat peníze, zhodnotit si je nebo vybrat. Zbytek klientů jsou pak žadatelé o úvěr nebo hypotéku,“ říká Rebeka. Občas se setkává i s klienty, kteří si do banky přijdou pro obálku nebo prosí úředníka, aby jim něco vytiskl.

„Jednou sem chodil starý pán obden, protože se bál, že mu někdo vybírá peníze z účtu. Vždycky si napsal papírek, že byl v bance, ale protože byl asi nemocný, zapomněl, že to psal on. A přišel obden znovu s důkazem, že někdo jeho jménem byl v bance,“ vypráví Rebeka. Paradoxní jsou podle ní i ty případy, kdy někdo přijde zaplatit větší sumu do banky, ale trvá na platbě kartou, i když úředník převádí z účtu rovnou na účet.