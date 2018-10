Nedosáhnete po zpřísnění podmínek na hypotéku? Experti radí, jak se dostat k bydlení

Od 1. října platí přísnější podmínky pro získání hypotéčního úvěru. Česká národní banka vydala doporučení, která by měla ochránit banky před neplatiči a klienty před zadlužením. Lidem to ale poněkud komplikuje cestu za vlastním bydlením. Nové limity pro získání hypotéky zasáhnou podle expertů až 40 % žadatelů. Blesk Zprávy připravily rady pro uchazeče i tipy, co dělat, pokud na hypotéku nedosáhnete.