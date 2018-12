Češi jsou štědří: Dali na charitu osm miliard korun. Pomohli sirotkům i zanzibarskému taxikáři

Z údajů spolku Fórum dárců vyplývá, že Češi se každým rokem více a více dělí o svůj plat s charitou, která nabízí pomoc pro znevýhodněné. Pravidelně to dělá 13 % lidí, příležitostně už 42 %.

Toto číslo se oproti loňsku tolik neliší, výrazně jiná je ale částka, kterou Češi v roce 2017 přispěli. Bylo to celých 8,1 miliardy korun, oproti 7,6 miliardy v roce 2016.

Vánoční příběh: Medik z Plzně shání peníze pro zanzibarského taxikáře. Neuvěříte proč!

"Zatímco lidé nad 45 let podporují víc nemocné, handicapované a seniory, u mladších přispěvatelů do 30 let je adresována pomoc rovnoměrněji do více oblastí. Větší pomoc směřují organizacím, které se zabývají péčí o děti, mladé a rodiny (44 %) a životnímu prostředí, rozvoji regionů a ochraně zvířat (34 %),“ řekla Klára Šplíchalová, ředitelka Fóra dárců.

Ačkoliv je projektů podporujících potřebné stále více, lidé zajímají zejména konkrétní případy, a tak si vybírají jednotlivce, na které přispějí. Loni to byla například rodina Luďka Vodolana, hasiče, který podlehl zákeřné nemoci, či Markétka (9) z Mostecka, která přišla během krátké doby o oba rodiče.