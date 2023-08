Vyšetřovatelé o smrti Čecha (†60) v Tunisku: Šlo o úkladnou vraždu! Žena ji plánovala

„V návaznosti na červencovou vraždu manžela Češky v hotelu v Monastiru vyšetřující soudce ukončil vyšetřování a obvinil ženu z úkladné vraždy s předchozím úmyslem podle §201 a §202 trestního zákoníku,“ sdělil Blesku mluvčí soudů v Monastiru a Mahdii Farid Ben Jahha.

Co bude s ženou, která tam pobývá ve vazbě dál? Připravit se musí na soudní proces. „Vyšetřující soudce následně postoupil spis oddělení obžaloby u odvolacího soudu v Monastiru,“ dodal mluvčí. Pokud by se soud s názorem vyšetřovatelů ztotožnil, ženě podle informací Blesku nejpravděpodobněji hrozí doživotní vězení. Tělo muže bylo po pitvě v Tunisku převezeno do Česka, kde proběhla druhá soudní pitva. Případ tak řeší i moravskoslezská policie.