Zvrat v případu vraždy v Tunisku: Nad Češkou (50) visí trest smrti!

Tuniští vyšetřovatelé podle mluvčího soudu v Monastiru a Mahdii Farida Ben Jahha pracují s možností, že žena z Ostravy vraždu chotě plánovala ještě před cestou na dovolenou. A to je zlé. „Jakmile je jasné, že jde o plánovanou vraždu, pak platí článek 201, a to je trest smrti. Když je to ale obyčejná vražda, je to článek 205 a tam je to doživotí,“ citovala mluvčího televize CNN Prima NEWS.

Ať už to bylo jakkoliv, bylo by pro obviněnou lepší, kdyby byla souzena a potrestána v Česku. Podle bilaterální smlouvy o právní pomoci z roku 1981 to možné je, má to ale háček. Protože se trestný čin stal na území Tuniska, musely by o převzetí stíhání Češky k nám požádat tamní justiční instituce nás, nikoliv my je.

„Ministerstvo spravedlnosti v současné době k předmětné věci neobdrželo žádnou žádost o spolupráci ze strany tuniských orgánů,“ řekl v neděli Blesku Michal Pleskot z tiskového oddělení zmíněného ministerstva. Pokud by k dohodě došlo, trestní řízení by na české straně převzalo příslušné Nejvyšší státní zastupitelství. O součinnost ale nepožádala tuniská strana zatím ani policii Moravskoslezského kraje. Informovala o tom její mluvčí Pavla Procházková.

Víte, že...

V Tunisku nebyl trest smrti vykonán od roku 1990. Zároveň ale v zemi dosud nedošlo k jeho zrušení.

K choti měl respekt

Češka se hájí tím, že ji manžel týral. Někteří lidé z okolí páru o tom pochybují. „Když Martina vypila savo a ležela, tuším, ve fifejdské nemocnici v Ostravě, tak se o ni Mirek bál, brečel. Opravdu je to šílené. Mirek měl z manželky minimálně respekt. Pravda bude asi někde uprostřed. Myslím, že Mirek nebyl násilník ani psychický tyran. Ale to nikdo přesně neví,“ napsala známá mrtvého Čecha televizi CNN Prima NEWS.

Vězení v Česku?

Bude-li Martina v Tunisku odsouzena k nepodmíněnému trestu, je podle Michala Pleskota ministerstvo spravedlnosti připraveno jednat o jejím převzetí k výkonu trestu do ČR. Avšak tamní orgány by s tímto postupem také musely vyslovit souhlas.

Česká strana již v případu zahájila úkony trestního řízení. „Krajští kriminalisté zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu vraždy a v současné době provádí procesní úkony. Tyto byly zahájeny z důvodu, pokud by se tuniská strana rozhodla případ předat k trestnímu řízení do České republiky,“ uvedla Policie ČR na sociálních sítích.