Herečku Karolínu znásilnil šéf restaurace "jako kus masa": Policie mi nevěřila, chtěla jsem se zabít

Karolína byla znásilněna před necelými třemi lety. Sexuálního násilí se na ní dopustil majitel restaurace, kterou osudného večera navštívila. „Bylo to pro mě extrémně ponižující. Probrala jsem se na špinavé podlaze v místnosti bez oken. Ležela jsem tam jako kus masa se staženýma kalhotama pod zadkem a nebyla jsem vůbec schopná si uvědomit, co se to děje,“ začíná své vyprávění oběť.

Bohužel již jako malá měla podobnou zkušenost se sexuálním násilím a uvědomila si, že nechce, aby na ní bylo pácháno to, čeho se na ní agresor dopouští. „S obrovskou silou jsem se přiměla začít křičet ‚NE‘ a potom jsem se s pachatelem začala prát. Nakonec se mi podařilo odejít,“ popisuje herečka hrůzný zážitek.

Překrucování pravdy

Ještě ten večer se vydala znásilnění nahlásit na policii. Už od samého začátku výpovědi to pro ni bylo velmi stresující. „Musela jsem detailně popsat devíti nebo deseti policistům, z toho jedné ženě, co do mě kdo strčil a jak hluboko. Bylo to hrozný,“ svěřuje se s traumatem herečka.

To nejhorší Karolínu ještě čekalo. Znásilnění se nestalo v Praze, proto věc musela být předána příslušným policistům v místě, kde k události došlo. Tam se herečka setkala s velmi neetickým přístupem vyšetřovatelky. „Překrucovala to, co jsem říkala, ve prospěch toho pachatele. Po osmihodinovém výslechu, kdy jsem si nesměla ani dojít na toaletu a nedostala jsem napít, to bylo velmi náročné a vysilující,“ vzpomíná s třesoucím se hlasem žena.

Jseš herečka, překrucuješ a vymýšlíš si!

Právní zástupce muže, který se na přeživší dopustil znásilnění, oběti téměř manipulativně tvrdil, že jeho klient je hodný člověk, a tázal se, jestli se událost stala skutečně tak, jak žena popisuje. „Hodně lidí mi říkalo, že to dramatizuju, že si nacvičuju roli jako někde na divadle. Že prý jako herečka přeháním své emoce,“ přiznává v slzách poškozená. To se bohužel podle odborníků stává i u jiných případů znásilnění. „U soudu stojí sice pachatel, ale současně posuzujeme nebo i radikálně soudíme také oběti, které si prošly traumatem,“ upozorňuje na chybné postupy forenzní psycholožka Ludmila Čírtková.

I přes všechny hrůzy, kterými si herečka prošla, se rozhodla nevzdat se a nebýt jen obětí, která sexuální zneužití zažila. Trvalo to téměř dva roky, než se případ přeživší dostal k soudu. Od toho nakonec pachatel odešel s půlroční podmínkou. Oběť přišla o většinu přátel, přítele, dodnes má fyzické i psychické problémy a nemůže si sehnat práci. „Jakmile se dostanu pod velký tlak, tak onemocním. Svým způsobem mi to zničilo život. Dostala jsem i odškodné ve výši 100 000 korun, to ale nepokryje ani polovinu mých dluhů, které jsem za tu dobu udělala,“ popisuje přeživší.

Dopisy na rozloučenou

Herečka přiznává, že jedinými, u kterých našla důvěru a pochopení, byly advokátky Lucie Hrdá a Hana Petermanová z iniciativy Bez Trestu. „Opakovaně jsem uvažovala o sebevraždě. Napsala jsem mojí mámě několik dopisů na rozloučenou,“ svěřuje se oběť.

Na psychické dopady u přeživších znásilnění upozorňuje i Čírtková. „Sexualizované a domácí násilí patří statisticky mezi nejrozšířenější podoby násilí. Jasným faktem je, že tyto kategorie trestné činnosti vedou k závažné psychické újmě i v případě, že nedošlo k újmě fyzické,“ vysvětluje odbornice.

Za nárůst domácího násilí mohou i covidová opatření

Podle dat, kterými spolek Bez trestu, z.s., disponuje, dojde ročně v Česku k 12 000 znásilnění. Pouze mizivá část těchto činů, přibližně pět procent, je oznámena na policii. Znepokojující informací vyplývající z dat je i fakt, že jedno ze dvou znásilnění, které se v naší zemi dostane před soud, je potrestáno pouze podmínkou. A děje se tak bohužel i v případech, kdy jsou znásilněny děti.

Iniciativa fungující od roku 2021 se zaměřuje i na pomoc obětem domácího násilí. To podle Bez Trestu od dob první vlny opatření souvisejících s nemocí covid-19 v českých domácnostech vzrostlo o polovinu. Přibližně tři čtvrtiny pachatelů těchto trestných činů odchází od soudu za týrání osoby žijící ve společném obydlí s podmíněným trestem.

Pochod na bagatelizaci tématu upozorní už potřetí

To chce iniciativa Bez Trestu v čele s právničkou Kristýnou Benešovou, advokátkou Lucií Hrdou a marketingovou specialistkou Pavlínou Zvolánkovou změnit. Podle nich padají v Česku za sexualizované a domácí násilí extrémně nepřiměřené tresty. Iniciativa se snaží pomoci obětem, kterým nabízí své služby, ale i veřejnosti, která má často velmi omezený přístup k informacím týkajícím se sexualizovaného a domácího násilí.

15. června pořádá spolek již třetí pochod upozorňující na problematiku bagatelizace domácího a sexualizovaného násilí. Ten odstartuje v 17:30 hod. na Palackého náměstí a skončí symbolicky před budovou Ministerstva spravedlnosti.

