Feri zveřejnil své výpovědi na Youtube: Oběti to vyděsí, upozorňuje odbornice

Minulý týden stanul před Obvodním soudem pro Prahu 3 bývalý poslanec TOP 09 Dominik Feri, který čelí obžalobě ze znásilnění. Feri odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí, a ve svém vyjádření jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila. Právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší ho kritizovala, že jde o zastrašování. S ní souhlasí i zakladatelka neziskové organizace Konsent Johanna Nejedlová, kterou Blesk Zprávy oslovily. Feri navíc zveřejnil svou úvodní řeč, obhajobu i závěrečnou řeč od soudu na sociálních sítích. Z právního hlediska to podle advokátky Lucie Hrdé možné je. Jak to působí na oběti?

Na dotaz, proč Feri zveřejnil jméno jedné z žen, odvětil: „Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že ‚sprcha‘ a ‚noční stolek‘, což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno, a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo.“

Otázku, zda Feri nemohl porušit zákon zveřejněním citlivých údajů z trestního spisu, bude zkoumat jak policie, tak i Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Trestní řád totiž zakazuje dále poskytovat informace od orgánů činných v trestním řízení, které umožňují zjištění totožnosti obviněného, poškozeného, zúčastněné osoby či svědka.

Vyzrazení jména? Možný vzkaz dalším obětem

Právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší exposlance zkritizovala, že se jedná o zastrašování. Přesto po jednání u soudu,které probíhalo bez účasti veřejnosti, řekla, že její klientky jsou velmi statečné. „Je to samozřejmě velmi náročné a musím říct, že opravdu všechny ženy jsou nesmírně statečné. Já je obdivuji, já bych to nevydržela,“ odpověděla na otázku novinářů, jak několikahodinové výslechy poškozených hodnotí.

Že se jedná o jistou formu zastrašování, si myslí i Johanna Nejedlová, zakladatelka neziskové organizace Konsent. Navíc nejen ženy, kterou Feri jmenoval. „Může to být vzkaz dalším obětem, že pokud se ozvou, zveřejní jejich jména a budou muset čelit reakcím veřejnosti,“ myslí si Nejedlová.

Výpovědi Feriho na Youtube: Co to udělá s oběťmi?

Dominik Feri zveřejnil na svém Youtube kanále, kde má 13 tisíc odběratelů, nahrávky své úvodní řeči, výpovědí i závěrečného slova od soudu. Jména obětí zakryl „pípnutím“. Odkaz umístil i na svůj instagram, který už je sice soukromý, ale stále má 700 tisíc sledujících. Na dotaz, zda může výpovědi takto uveřejnit, řekla Blesk Zprávám advokátka Lucie Hrdá, která bojuje za oběti domácího a sexuálního násilí, že může.

„Může, proto to dělá. A není první, už jsem toto viděla víckrát. Jen on je první, který je takto ‚vidět‘,“ okomentovala to Hrdá.

Co to však udělá s oběťmi, i když je to z právního hlediska v pořádku?

„Oběti to vyděsí, dehonestuje a zároveň je to spojí s daným trestným činem, přestože tu byla celou dobu snaha udržet je pro jejich ochranu v anonymitě,“ řekla Blesk Zprávám k veřejným nahrávkám Feriho Nejedlová a pokračuje: „Ne všichni v jejich okolí museli nutně vědět, co zažily nebo, že byly věc oznámit na policii. Zároveň v dlouhodobém hledisku se to může týkat i jejich dalšího života. Mohou se s tím v budoucnu třeba setkat jejich příbuzní, děti, atd.“

I proto např. feministický magazín Druhá směna rozjel kampaň s hashtagem #NesledujuFeriho a vyzval uživatele sociálních sítí, aby přestali Feriho sledovat.

Co může přinést výsledek soudu?

Podle Nejedlové bude mít zveřejnění nahrávek i další dopady. „ (Feri) má převahu - 700 tisíc sledujících na sociálních sítích oproti ženám, které takovou platformu nemají. Vytváří to na ně tlak, může je to traumatizovat. Zároveň se dopustil výrazné manipulace, když tvrdil, že jednak to, že některé případy nejdou před soud znamená, že jedna z žen, ta kterou jmenoval, lhala. To ale reálně nevíme, prokázalo by se to, pokud by byla odsouzena za křivé nařčení.“ upozorňuje Johanna Nejedlová.

Hlavní líčení s Ferim bude pokračovat na konci dubna. Už samotný průběh, nejen výsledek soudu může ovlivnit i další podobné procesy.

„Může to přispět k tomu, že se další oběti budou zdráhat sexuální násilí ohlašovat. Výsledek ale také může potvrdit, že naše legislativa i procesy potřebují aktualizovat. Dlouho se mluví třeba o změně definice znásilnění, o vzdělávání soudců a soudkyň, o větší potřebě ochrany a podpory obětí,“ říká Nejedlová.

Mýty ve Feriho obhajobě

Zároveň uvedla, že Feri během své obhajoby použil celou řadu mýtů ohledně sexuálního a sexualizovaného násilí a zároveň jej bagatelizoval.

„Dominik Feri například zmiňoval, že nedává smysl, aby někomu dělal orální sex. Tento typ obhajoby vychází z mýtu, že sexuální násilí dělají jeho pachatelé pro vlastní sexuální uspokojení. Většinou jde ale o projev moci, dominance a kontroly, nikoliv o sexuální touhu. Mluvil také o tom, že nepotřeboval nikoho znásilňovat, protože měl kolem sebe dost žen, co by s ním chtěly spát dobrovolně. Opět ale sexuální násilí není o touze po sexu,“ upozorňuje Nejedlová.

Stali jste se oběťmi sexuálního násilí, obtěžování nebo domácího násilí? Můžete se obrátit na tyto organizace:

proFem:

777 012 555: Infolinka pro oběti sexuálního násilí (út 17-19, čt 19-21)

608 22 22 77: Objednávání na konzultace a informace (po-pá 9-15) a Linka právní pomoci (út 9-12, st 17:30-20:30)

Online poradna (na dotazy odpovídají do 10 dnů)

Rosa:

SOS linka: 602 246 102 (po-pá 9-18)

Tel.: 241 432 466 (po-pá)

E-mail: info@rosacentrum.cz

Acorus:

Tel.: 283 892 772

E-mail: info@acorus.cz

Persefona o.s.:

Tel.: 545 245 996

Mobil: 737 834 345

E-mail: domacinasili@persefona.cz