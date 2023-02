Soud s Ferim pokračoval za zavřenými dveřmi: Exposlance se před síní pokusil napadnout muž!

Obvodní soud pro Prahu 3 dnes opět zasedal kvůli obžalobě týkající se údajných znásilnění, kterých se měl dopustit exposlanec Dominik Feri.

Kolem druhé hodiny se Feriho na chodbě soudu snažil napadnul neznámý muž, který pokřikoval rasistické urážky, jak popisují média. Muže zpacifikovala a odvedla justiční stráž. „Nevím, co to bylo za pána, justiční stráž na to zareagovala, další komentář k tomu nemám,“ řekl novinářům Feri po incidentu. Muž na Feriho údajně na chodbě čekal, když vyšel z jednací síně, strčil do něj. Policejní mluvčí Violeta Siřišťová potvrdila, že si policisté muže převzali, je podle ní podezřelý z přestupku. „Nyní bude vyslechnutý na místním oddělení,“ dodala mluvčí.

Feri už v úterý odmítl, že by se dopustil sexuálního násilí. Ve svém vyjádření pro média jmenoval jednu z žen, jejíž případ policie prověřovala a posléze ho odložila. Za to ho zkritizovala mimo jiné právní zástupkyně poškozených Adéla Hořejší, podle které jde o zastrašování.

Dnes Hořejší po jednání řekla, že všechny její klientky, včetně těch, jejichž případ policie odložila, jsou velmi statečné. „Je to samozřejmě velmi náročné a musím říct že opravdu všechny ženy jsou nesmírně statečné. Já je obdivuji, já bych to nevydržela,“ odpověděla na otázku novinářů, jak několikahodinové výslechy poškozených hodnotí.

Porušil zákon?

„Já pokládám za nutné to, aby se jasně ke všem novinářům dostalo, že 'sprcha' a 'noční stolek', což je to, co někteří novináři opakovali jako věčný šlágr, že to není součástí hlavního líčení, že to není něco, co bylo dále řešeno a že to bylo něco, co se konsenzuálně odehrálo,“ řekl dnes Feri novinářům před jednáním k tomu, proč jméno zveřejnil. Na doplňující dotaz dodal, že to beze jména samozřejmě šlo.

Server lidovky.cz napsal, že exposlanec mohl porušit zákon, protože zveřejnil citlivé údaje z policejního spisu. „V tuto chvíli zjišťujeme, jestli se věcí vůbec budeme zabývat,“ sdělil na dotaz ČTK mluvčí pražské policie Jan Daněk. Vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů ČTK shání.

Feri ke zveřejnění jména doplnil, že jednal pod tlakem a emocemi. „Jistě jsem mohl mluvit šťastněji, ale stojím si za tím, že v tomto konkrétním případě, že to, že jsem zveřejnil jméno, tak se nejedná o oběť. Bylo to zcela konsenzuální,“ dodal bývalý poslanec.

Intimní detaily

Soud rozhodl, že výslechy poškozených a znalců budou neveřejné. „Prezentace intimních detailů poškozených může mít dopad na jejich soukromý život,“ vysvětlila předsedkyně senátu Lenka Hájková, proč se tak rozhodla. „To, že to nebude v plném rozsahu veřejné, je škoda,“ zmínil Feri v úterý, kdy soud zasedal.

O sérii obtěžování a údajně vynuceného styku informovala média na jaře 2021. Oběti požadují finanční odškodnění nemajetkové újmy - 250 tisíc korun, 600 tisíc korun a 1,2 milionu korun.

Po propuknutí kauzy Feri rezignoval na poslanecký mandát a oznámil, že nebude kandidovat v podzimních volbách do Sněmovny. Skončil také v TOP 09 a stáhl se z veřejného života. Loni v květnu se pokusil o sebevraždu.

Feri přišel v úterý k soudu s úsměvem a trpělivě odpovídal na otázky novinářů. „Já věřím, že budu zproštěn žaloby. Jistě jsem mohl v minulosti říct něco, co bylo neslušné, nevhodné, za to jsem se ostatně veřejně omluvil, ale jistě jsem mohl, řekněme, nenaplnit očekávání některých dívek. Ano, ale to říkám v plné pokoře, nikdy jsem se nedopustil žádného násilí, žádného sexuálního násilí,“ pokračoval Feri v odpovědi na otázky. Pro očištění svého jména je připraven vyvinout maximální úsilí.

Nezletilá dívka na bytě?

Státní zástupkyně Petra Gřivnová v obžalobě popisuje tři skutky. První se podle ní stal v noci na 25. března 2016 ve Feriho bytě v Praze 3. Feri se podle žalobkyně pokoušel tehdy nezletilou dívku líbat a sahat na ni, ačkoli mu dávala najevo, že si s ním intimní kontakt nepřeje.

Feri jí údajně poté začal říkat, že je nevyspělá a přemlouval ji k intimnostem. Obžaloba tvrdí, že když chtěla dívka z bytu odejít, nabídl jí Feri nealkoholický nápoj, po jehož požití se dostala do stavu „částečné ztráty vědomí“. Feri pak s dívkou podle spisu mimo jiné prováděl orální sex.

Jeden z případů i ve Sněmovně?

Druhý skutek se podle žalobkyně stal v listopadu 2016, opět ve Feriho bytě. S touto ženou měl Feri podle obžaloby pohlavní styk, a to přes její nesouhlas. „Násilně ji donutil k pohlavnímu styku,“ uvedla Gřivnová.

Třetí incident se stal podle žalobkyně na konci února 2018, kdy si Feri pozval do Poslanecké sněmovny ženu kvůli možné pozici stážistky. Feri ji podle obžaloby v kuchyňce začal osahávat, snažil se ji líbat a ignoroval její nesouhlas. Dívce se podařilo odejít, státní zástupkyně proto skutek kvalifikuje jako pokus o znásilnění. „Dopustil se jednání, které směřovalo k dokonání trestného činu,“ řekla zástupkyně.

Feri: Jen líbání...

Feri vinu ve všech popisovaných případech odmítl. K prvnímu případu v úterý řekl, že se s dívkou pouze líbal a když nechtěla pokračovat, nenaléhal na ni. Důrazně odmítl, že by jí podal nápoj s omamnou látkou. Ke druhé ženě řekl, že s ním měla konsenzuální styk. Se třetí dívkou, o které obžaloba mluví, se Feri podle svých slov také líbal s jejím souhlasem.