Zemřel někdejší magnát Vladimír Stehlík (†79): Pohřbil Poldovku, skončil na mizině

Prima se odvolává na informace webu kmzpravy.cz, podle kterého Stehlík zemřel 9. února. Pohřeb se bude konat v úterý.

Stehlík se narodil v Praze. Je vyučený truhlář a pracoval v panelárně. Rok strávil v hutích u pece a později při zaměstnání vystudoval architekturu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (VŠUP). Na škole zůstal jako pedagog a už za tři roky se stal docentem. Podnikat začal již za minulého režimu, když u zemědělského družstva v Klokočné u Říčan založil přidruženou výrobu zabývající se opravami výškových budov a kostelů. Koncem osmdesátých let navrhoval interiéry v zahraničí, převážně v Německu.

V roce 1990 založil společnost Bohemia Art, která úspěšně podnikala v řadě oborů, mimo jiné výrobě dýh, nábytku či zemědělských strojů. Bohemia Art v roce 1993 získala v obálkové soutěži v té době krachující Poldi Kladno. Za 66 procent akcií Poldi nabídla 1,75 miliardy korun, o miliardu víc, než činila nabídka dalšího zájemce. Všechny peníze však nikdy nezaplatila.

Stehlík sice v Poldi, kde byl v letech 1993 až 1996 generálním ředitelem, rozjel výrobu, plány na návrat firmy k prosperitě se mu však naplnit nepodařilo. Výsledkem byl nakonec Stehlíkův odchod, části holdingu se postupně dostaly do konkurzu a zastavily výrobu.

Stehlík byl obviněn v roce 1996 spolu se synem Markem a Lubošem Pejpou. Policisté mu dávali za vinu, že neodvedl 25 milionů korun na zdravotní pojištění zaměstnanců a daň ze mzdy. Podle obžaloby místo toho peníze použili pro podnikatelské nebo osobní aktivity. Další bod obžaloby ho vinil z toho, že poskytoval firmě Bohemia Art bezúročné půjčky, čímž ocelárny utrpěly škodu kolem 67 milionů korun. V těchto bodech byl Stehlík zproštěn obžaloby předloni v srpnu krajským soudem, jelikož podle něj tyto skutky nebyly trestným činem.

Další škoda zhruba 117 milionů podle obžaloby vznikla údajně kvůli neoprávněnému převodu majetku oceláren do nově založené společnosti Poldi Steel, jelikož privatizace nikdy nebyla dokončena. V tomto bodě soud loni v dubnu uznal Stehlíka vinným, neboť dle soudu neměl právo založit novou akciovou společnost a nesměl nakládat s majetkem firmy přesahujícím hodnotu deseti milionů korun. Úmyslně způsobenou škodu ale soudy mnohonásobně snížily na částku, která souvisela s přímými náklady na založení nové společnosti. Trest mu soud neuložil, protože na případ dopadla amnestie. Soud se kauzou zabýval proto, že Stehlík trval na projednání obžaloby.

Stehlík se v minulosti také pokoušel vstoupit do politiky. V roce 1996 kandidoval jako nezávislý do Senátu za volební obvod Kladno, ale neuspěl v prvním kole. V roce 2002 byl lídrem Strany za životní jistoty (SŽJ) na Kladensku pro volby do Poslanecké sněmovny. V roce 2014 pak neúspěšně kandidoval do Evropského parlamentu.