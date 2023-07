Slovák (47) ubodal kamaráda Mariana (†46): Tělo zasypal a polil naftou!

Ve středu večer zavolala na policii matka šestačtyřicetiletého Mariana ze slovenské obce Dedina Mládeže s tím, že se jí její syn neozývá a má o něj strach. Policisté z nedalekého Komárna nezaháleli a případ zmizelého muže se snažili co nejdříve rozluštit.

Důvodem vraždy byla hádka

Během několika hodin se policii podařilo zjistit, co se pohřešovanému muži stalo a kdo má v jeho zmizení prsty. Marian se v obci nepohodl se svým o rok starším kamarádem Attilou. Ten v průběhu hádky přistoupil ke svému příteli a začal ho tlouct holýma rukama do hlavy, dokud Marian neupadl do bezvědomí.

„Pachatel ho následně vtáhl do prohlubně v travnatém porostu ve dvoře bývalého pohostinství a prodejny potravin, kde jej ještě opakovaně bodal nožem, následně ho zahrnul zeminou a polil naftou,“ uvedla k hrozivému incidentu policie.

Podobný případ se odehrál před pár dny

Podle slovenského deníku Plus JEDEN DEŇ byl Attila K. v neděli předvolán k soudu v Nitře. Prokurátor žádal pro muže vazbu z preventivních důvodů, ale také z obavy, že by se Slovák chtěl pokusit před spravedlností utéct. Soudce žádosti vyhověl a Attila K. byl umístěn do vazby.

Hádka dvou kamarádů s tragickým koncem připomíná případ, který se na Slovensku odehrál před několika dny u jezera Štrbské pleso. Tam se ve středu 19. července pohádal 48letý Anton M. se svým o osm let mladším přítelem Jurajem B. Starší ze Slováků shodil svého kamaráda do vody a držel mu hlavu pod vodou tak dlouho, dokud nezemřel.