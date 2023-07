Brutální vražda Andrey (†39): Ján na ni zaútočil mačetou na kole?

K vraždě došlo poslední červnový den v Dubnici nad Váhom na Slovensku. 36letý Ján tady velmi brutálním způsobem zaútočil na o tři roky starší Andreu, matku dvou chlapců a milovanou ženu. Celému útoku ale předcházelo několikaleté pronásledování, vyhrožování a promyšlenost.

Připravená mačeta

Server PlusJedenDen získal usnesení Specializovaného trestního soudu, který rozhodoval o vzetí obviněného Jána do vazby. V něm se píše o tom, jak se na čin prý dopředu připravil, co dělal před, během a po vraždě. Čtení ovšem není pro slabší povahy.

Před útokem si údajně obstaral 34centimetrovou mačetu, jejíž pouzdro si přidělal k rámu svého kola. Údajně proto, aby mohl co nejrychleji tasit. Kriminalistům, kteří případ vyšetřují, se podařilo zjistit, že si dopředu připravil i chirurgické rukavice. A to konkrétně proto, aby na místě činu nezanechával stopy, snažil se tak ztížit dopadení a objasnění vraždy.

Osudová věta

Ján měl poměrně dobře načtený denní režim Andrey. Zhruba od roku 2021 jí totiž pravidelně pronásledoval a obtěžoval. Věděl proto, že v osudný den pojede na kole skrze zahrádkářskou kolonii do práce. Když se potkali, proběhla mezi nimi hádka. Andrea mu mimo jiné měla říct následující: „Jestli mě opravdu miluješ, tak mě necháš jít si vlastní cestou, a uleví se tak tobě i mně.“ To ovšem Jána rozzuřilo.

Podle vyšetřovatelů proto matku dvou dětí napadl mačetou. Ta se okamžitě na to dala na útěk. Doběhla do nedalekého lesíku, kde jí ale Ján dostihl a shodil ze srázu. „Zde jí opakovaně minimálně desetkrát udeřil mačetou do hlavy a vrchní části těla,“ stojí ve spisu.

Soudní pitva pak odhalila následky fatálního zranění. „Podle předběžné zprávy ze soudní pitvy bylo bezprostřední příčinou smrti poškozené traumaticko-hemoragický (úrazově krvácivý) šok při vykrvácení z četných sečných, řezných a bodných poranění lokalizovaných ve vlasaté části hlavy, na tváři, krku a obou končetinách, přičemž některá sečná poranění zasahovala až do kostí s jejich částečným až úplným přerušením, které byly způsobeny velmi velkou intenzitou působícího násilí hrotovým sečným nástrojem s velmi ostrou čepelí, delší než 15 cm,“ uvedl do spisu soudní lékař.

Po vraždě prý zahlazoval stopy

Kromě slabších chirurgických rukavic, nejčastěji používaných u zdravotníků, si opatřil také modré gumové rukavice. Ze spisu vyplývá, že si je měl po činu nasadit, popadnout své i zabité ženy kolo a schovat je. Mačetu, která byla celá od krve, pak umyl v potoce. „Poté poškozené XXXXX stáhl kalhoty a spodní prádlo, roztáhl jí nohy, do pochvy vložil kus dřeva a její tělo stáhl do těžko přístupného srázu k potoku,“ popsali vyšetřovatelé otřesné detaily ve spisu.

Znalci se shodli, že obviněný trpěl duševní poruchou a bludy. To se projevovalo přítomností paranoidního a erotomanického bludu. Ten způsobuje, že je osoba přesvědčena o tom, že milována pro ně významnou osobou. „Erotomanický blud způsoboval, že se snažil vynutit si pozornost a opětování lásky druhé osoby, přičemž o tomto bludu byl přesvědčen a nepovažoval ho za chorobný produkt," píše se v usnesení.

Hádka, pláč a duté rány

Hádku před vražedným útokem zaznamenal také jeden svědek ze zahrádkářské kolonie. Zhruba ve třičtvrtě na osm ráno potkal muže se ženou, jak se hádají. Podle něj žena plakala, vzájemně na sebe křičeli a poté se přesunuli blíž k chatě. „Muž shodil ženu do keřů, ona na něj křičela, aby ji nechal. Pak už jen slyšel ženské soptění. Během toho slyšel z místa jako kdyby někdo sekal nástrojem do dřeva,“ píše se v usnesení soudu s tím, že muže pak viděli celého od krve. Zadržen byl poté policisty přímo na místě. Policistům řekl, že vraždu nespáchal a že mačeta nebyla nikdy použitá. Nejprve odmítal i to, že by se chtěl s Andreou setkal, poté připustil, že se s ní chtěl potkal a popovídat o tom, jak se poznali. Ovšem s mačetou v ruce…

Zarmoucená sestra

„Byly jsme čtyři sestry. Včera jeden psychopat brutálně zavraždil mou sestru, která šla ráno do práce. Trápil jí i moji rodinu více jak dva roky,“ popisuje Kristína ve svém příspěvku na sociální síti. „Dva krásní, šikovní a slušní chlapci přišli o maminku. Švagr přišel o manželku. Moji rodiče o dceru. Já jsem přišla o sestru,“ dodává zarmoucená žena. V příspěvku si stěžovala, že policie nekonala, jak měla. Jána popsala jako „nenápadného milého mladíka“, avšak záhy dodala, že herec to byl výborný a sofistikovaný.

V sobotu se rodina s Andreu naposledy rozloučila v Nové Dubnici. Přišla rodina a přátelé, všichni do jednoho plakali. Včetně mužů.