Lékárník Tibor nepřežil srážku s kamionem. Kolem projíždějící dvojice si usmyslela, že ho okrade!

Příbuzní a známí truchlí nad ztrátou oblíbeného lékárníka Tibora C. (†57). Ten dopoledne v pátek 13. ledna svým vozem čelně v plné rychlosti bez brzdění narazil do protijedoucího náklaďáku a na místě svým zraněním podlehl. Na veřejnost se dostala šokující videa, kde se náhodní kolemjdoucí baví o tom, že by zesnulého muže okradli!

Na začátku letošního roku došlo ve slovenském okrese Trebišov směr na obec Veliat k vážné dopravní nehodě, která měla bohužel fatální následky. Sedmapadesátiletý lékárník Tibor C. (†57) tam ve svém voze značky Audi přejel do protisměru, kde se čelně srazil s kamionem. Ani přes včasný zásah záchranných složek se muži nepodařilo pomoc, a na místě zemřel.

Tibor, který v minulosti působil jako předseda Slovenské lékárnické komory, byl vášnivým rybářem a kamarádi ho měli rádi pro jeho veselou a ochotnou povahu. Co oblíbeného lékárníka vedla k tomu, že přejel do protisměru, zatím není známo. Dle zveřejněných záběrů vše ale vypadá, jako by muž do protijedoucího vozu narazil záměrně.

Z místa nehody dvojice natáčela živý přenost

„Tibi měl těžkou cukrovku. Jako diabetik nosil pumpu, která mu dávkovala inzulín. Mohla se mu uvolnit, udělalo se mu nevolno a havaroval,“ spekulují nad možnou příčinou nehody známí. Slovenský deník Plus Jeden Deň zase informoval o tom, že se muž před smrtí choval divně a před skonem řešil rodinné problémy.

Krátce po nehodě silnicí projížděli třiapadesátiletý muž společně s třiceti šestiletou ženou. Zřejmě byli zvědaví, co se na místě stalo, a opustili vůz. V ten moment ovšem začali zcela nepochopitelně natáčet živý přenos na sociální sítě, zatím kolem nabouraného vozidla chodí záchranáři a hasiči. Ze zveřejněných záběrů je také patrné, že dvojice chtěla zesnulého muže dokonce okrást.

Video Dvojice se domlouvá, že okrade umírajícího muže (†57). - Plus Jeden deň Video se připravuje ...

Dvojice může skončit na rok za mřížemi

„Mobil našla na zemi obviněná žena, která o tom řekla třiapadesátiletému muži. Dohodli se, že ho dají do zastavárny. Nasedli do auta a odešli směrem do Trebišova,” uvedla k incidentu policie. Po cestě jim ale došlo, jakého činu se dopustili a došlo jim, že mohou mít problém se zákonem. V Trebišově tak mobil namísto zastavárny odevzdali na policii. Oběma v současnou chvíli až rok vězení za trestný čin zatajení věci.

Celkové okolnosti tragické nehody slovenská policie stále vyšetřuje. „Zatím nedisponujeme všemi výsledky znaleckých zkoumání. Znalecké dokazování probíhá, vyšetřování nebylo ukončeno,“ informovala košická policejní mluvčí Jana Mesárová. Případem se podle ní budou zabývat znalci například z oboru toxikologie nebo soudního lékařství.