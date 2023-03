Fingovaná nehoda u Cvikova: Vrah ženu (†41) v autě upálil! Obžalovaný manžel výpověď několikrát měnil

Výslechy znalců pokračoval v pondělí v Liberci soud s pětačtyřicetiletým mužem, který podle obžaloby maskoval vraždu své manželky fingovanou dopravní nehodou u Cvikova na Českolipsku. Podle znalců bylo auto úmyslně zapáleno a jednačtyřicetiletá žena byla usmrcena zvlášť trýznivým způsobem. V době zapálení vozu žila. Příčinou její smrti bylo uhoření za velmi vysokých teplot, o 800 až 1100 stupních Celsia, uvedl u soudu znalec z oboru zdravotnictví Tomáš Adámek. Obžalovanému hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Tvrdí, že za smrtí jeho ženy stojí neznámý vyděrač. Svou verzi, co se stalo, ale několikrát změnil. Soud s ním bude pokračovat koncem března.

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze ráno 20. října 2021 na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet. „Je principiálně neslučitelné, aby příčinou požáru v tomto případě byla dopravní nehoda. V takovém případě by se požár šířil z jednoho místa, obvykle z motorového prostoru, to v tomto případě nebylo,“ řekl u soudu vyšetřovatel hasičů Jiří Strakoš. Podle něj byla nalezena ohniska požáru na vícero místech vozu.

Státní zástupkyně Petra Pazderková při čtení obžaloby uvedla, že žena vůz řídila a obžalovaný byl na místě spolujezdce. Podle obžaloby ženu následně ochromil paralyzérem, auto pustil z kopce dolů do lesa, kde narazilo do stromu.

Znalec z oboru zdravotnictví dnes u soudu uvedl, že sice stopy po paralyzéru na těle oběti nenašli, z jeho vyjádření ale zároveň vyplynulo, že žena musela být nějakým způsobem ochromena. „Dovodit lze, že zemřela zvlášť trýznivým způsobem,“ uvedl Adámek. Podle něj byla žena v době vzniku požáru při vědomí. „V řádu desítek sekund vdechovala škodliviny,“ dodal Adámek.

Na hlavě uhořelé ženy nebyly podle znalce při pitvě nalezené žádné známky poranění, která by mohla způsobit déletrvající bezvědomí. Nebyla zjištěna ani žádná poranění, jež by měla příčinnou souvislost s dopravní nehodou.

Podle toxikologického vyšetření krve nebyla ani omámena léky. Na dotaz obhájce, zda mohla žena ztratit vědomí v důsledku škrcení, Adámek uvedl, že to teoreticky možné je a že stopy po škrcení by v tomto případě nebyly zjistitelné.

Obžalovaný popírá, že by svou ženu zabil, svoji verzi ale několikrát změnil. Původně se hájil tím, že jeho žena spáchala sebevraždu, u níž na její přání asistoval. Později přišel s tvrzením, že za smrtí jeho ženy stojí vyděrač, jehož totožnost ale nezná. I verzi s ním, jak se vše událo, ale několikrát pozměnil. Podle jeho výpovědi u soudu nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její choulostivé erotické snímky.

Obžalovaný také uvedl, že na místo činu přijel, až když bylo auto nabourané a jeho žena se nehýbala. Tvrdil, že ji chtěl z auta vytáhnout, vyděrač se zbraní ruce ho ale donutil, aby to nedělal, a po obžalovaném chtěl, aby vůz zapálil. Tvrdí, že to odmítl, ale auto i tak začalo hořet.