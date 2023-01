Nehoda u Cvikova měla zamaskovat vraždu ženy? Podivná slova příbuzných o údajném pachateli

Mrtvou ženu záchranáři objevili v nabouraném a ohořelém osobním voze 20. října 2021 ráno na silnici mezi vesnicemi Drnovec a Mařeničky nedaleko Cvikova. Navenek se jevilo, že auto vyjelo z vozovky, narazilo do stromu a začalo hořet. Státní zástupkyně Petra Pazderková při čtení obžaloby uvedla, že žena vůz řídila a obžalovaný byl na místě spolujezdce. Poté, co řidičku ochromil paralyzérem, vůz pustil z kopce dolů do lesa. Když auto narazilo do stromu, tak ho zapálil. Žena v té době ještě žila.

Muž popírá, že by svoji ženu zabil, svoji verzi ale několikrát změnil. Původně se hájil tím, že šlo o sebevraždu jeho ženy, u níž na její přání asistoval. Později přišel s tvrzením, že za smrtí jeho ženy stojí vyděrač, jehož totožnost ale nezná. I verzi s ním, jak se vše událo, ale několikrát pozměnil. Podle jeho výpovědi u soudu nějaký muž chtěl po jeho ženě peníze za to, že nezveřejní její choulostivé erotické snímky.

Před soudem ve čtvrtek vypovídali příbuzní zavražděné ženy, k tragické události nevěděli nic. Ani k jejímu vztahu s obžalovaným mužem, i když s ním byla zhruba 20 let. S nimi však skoro vůbec nemluvil. „Chodil s hlavou mezi rameny, ani nezdravil, neznám ho,“ uvedla matka zavražděné ženy, která s nimi bydlela v jednom domě. K nim do bytu chodit nemohla, mínila, že to bylo na popud obžalovaného. Navenek to ale podle ní vypadalo, že v jejich soužití nejsou žádné velké problémy. „Myslím, že ho měla hodně ráda, zastávala se ho,“ řekla.

Nic o problémech v jejich soužití nevěděl ani otec zemřelé ženy, Ani on obžalovaného muže neznal. „Za 20 let jsme spolu nekomunikovali. Když jsem přišel na návštěvu, jen pozdravil. Je to divný pavouk,“ uvedl.

Za normální označil jejich soužití i bratr zavražděné ženy, jejího manžela však také blíže neznal. „Moc nekomunikoval, byl tichý. Nebral jsem to ale za špatnou vlastnost,“ řekl.