Děsivé zabití v Tunisku i případ Kramný: Proč se na dovolené lidé vraždí?

Dovolená, krásné pláže, výlety. Vše by mělo být zalité sluncem a problémy všedních dnů jít alespoň na chvíli stranou. Lidé na ni šetří, těší se, přesto se i na ní hádají, občas dochází k násilí, anebo se dokonce vraždí.

Proč? Podle odborníků na lidskou psychiku je ve hře více faktorů. „Pokud nemá vztah zdravý základ, dovolená to většinou nevylepší. Už tím, že je pár na rekreaci stále spolu, někdy věci, které byly v běžném životě takříkajíc rozředěné, vyplavou na povrch a zhustí se. Mohou vyvrcholit i agresí,“ říká psycholožka Radana Rovena Štěpánková. Problém je také v přehnaných očekáváních.

„Dvojice, nebo alespoň jeden z ní, čeká, že to bude jiné než během všedních dnů – relax, chvíle štěstí. Pak vidí, jak jiní kolem si skutečně užívají, zatímco oni si jedou to své. To může přinést přetlak a poslední pověstnou kapku,“ míní psychoterapeut Vladimír Blažek. I podle něj je problém takzvaně v malém prostoru.

„Doma má člověk větší šanci z vypjaté situace uniknout a uklidnit se. Odejde do práce, odjede na chatu, jde na procházku se psem, za kamarádkou a podobně. V cizí zemi, v jednom pokoji, v hotelovém resortu moc velký manévrovací prostor není. Pak je riziko afektu mnohem vyšší,“ dodává Blažek. Navíc na dovolené má člověk větší tendenci se uvolnit, může tak být impulzivnější a méně schopný se při konfliktu ovládat.

Doznání a lítost

Manželé z Ostravy, kteří spolu podle neteře žili 33 let, odletěli na dovolenou k moři do Monastiru 18. července. Tragédie, kdy měla žena muže zardousit, se odehrála hned následující den. Obviněná nejprve tvrdila, že manžela našla v pokoji bez dechu po návratu z pedikúry. Pak se ale k činu přiznala. „Popisovala, že se zase ožral a začali se hádat. Nějak jí vyhrožoval. Plakala, že je jí to líto,“ líčila neteř. Tamní soud na Češku uvalil vazbu.