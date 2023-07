Našla jsem ho fialového, hájila se Češka (50) podezřelá z vraždy manžela (†60) v Tunisku. Čeká ji soud

Přišla jsem z pedikúry a na pokoji našla manžela (†60) fialového, popisovala hrůzu Češka (50) tuniské policii a po telefonu i příbuzným domů. Soud však pojal podezření, že byl muž uškrcen, a žena tak putovala do cely. V pondělí ji čeká první přelíčení.

Manželé spolu byli 33 let, na dovolenou k moři do Monastiru odletěli v úterý 18. července. Tragédie se měla odehrát hned následující den. První, komu Češka telefonovala, byla neteř. „V tu chvíli nevěděla, jak anglicky přivolat doktora. Řekla jsem jí, ať dá strejdu na bok a podívá se, zda nemá zapadlý jazyk. Pak mu dělala masáž srdce,“ popisovala CNN Prima NEWS.

Vzápětí dorazil hotelový lékař a on ani záchranáři muži nedokázali pomoci. Případu se ujala místní policie a vyšetřovatel nařídil pitvu. Po jejích výsledcích nabraly události spád, manželka mrtvého putovala do cely.

Rodina nevěří

„Vyšetřující soudce soudu prvního stupně povolil zadržení české turistky pro podezření z účasti na vraždě manžela,“ sdělil Blesku mluvčí soudů v Monastiru a Mahdii Farid Ben Jahha. Podle něj předběžné šetření ukázalo, že jde o podezřelou smrt a tělo zemřelého nese stopy škrcení v úrovni krku. To potvrdila Blesku i mluvčí ministerstva zahraničí Mariana Wernerová: „Česká občanka je ve vazbě kvůli podezření z vážného činu. V pondělí ji čeká soudní líčení.“

Až jednání by mohlo vnést do celé smutné události jasno. Rodina zadržené nevěří, že by něco takového mohla provést. „Vůbec tomu nerozumíme, měli hezký vztah. Teta v tuto chvíli musí být úplně v katastrofálním stavu, protože jí umřel manžel a teď ji zavřeli. Měli se rádi, v každém vztahu jsou hádky, tohle ale neudělala,“ dodala neteř.

Před 10 lety vraždil Kramný

Případ dosavadním výkladem soudu připomíná vraždu Moniky (†36) a její dcery Klárky (†8) na dovolené v egyptském letovisku Hurghada v červenci 2013. Za vraždu nejbližších elektrickým proudem potrestal soud 28 lety vězení otce rodiny Petra Kramného (45). Ten tamní policii tvrdil, že rodinu někdo otrávil. Experti to však vyloučili.