Muž nedal mladíkovi cigaretu: Ten ho přizabil boxerem

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: profimedia.cz)
2. září 2025
Nedal mladému muži (25) cigaretu a téměř za to zaplatil životem. Odmítnutý se v Žacléři na Trutnovsku nejdříve s mužem (42) pohádal a pak mu rozmlátil obličej boxerem. Napadený skončil ve vážném stavu v nemocnici, agresor ve vazbě.

Mladý muž toužil po nikotinu, cigaretu ale u sebe neměl. Požádal proto kolemjdoucího, aby mu věnoval kusovku. Jenže oslovený odmítl. Následovala hádka a poté mladší muž brutálně napadl staršího.

„Měl ho několikrát udeřit boxerem do obličeje a způsobit mu taková zranění, která ho bezprostředně ohrožovala na životě,“ popsala policejní mluvčí Andrea Muzikantová. Útok se odehrál před zraky náctiletého kluka.

Agresor s teenagerem poté z místa v klidu odešli a nechali vážně zraněného ležet bez pomoci na zemi. Oběti zachránila život operace v královéhradecké fakultní nemocnici.

Kriminalisté násilníka dopadli a obvinili z těžkého ublížení na zdraví. Požadovali pro agresora vazbu. „Soudce návrhu státního zástupce vyhověl a obviněný muž je stíhaný vazebně,“ doplnila mluvčí. Hrozí mu až 10 let v base.

