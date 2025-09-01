Násilí po vesnicku: Šílenec bodal vidlemi! Zaútočil i na policisty

Ilustrační foto
Ilustrační foto  (Autor: profimedia.cz)
Autor: kjm - 
1. září 2025
10:30

Slovenská obec Jarabina se v sobotu stala dějištěm krvavého incidentu. Muž (39) tam na své vlastní rodiče vytáhl vidle! Oba dva při jeho brutálním útoku utrpěli vážná zranění a skončili v nemocnici. Muž se nevzdal, ani když na místo dorazila policie.

Není zatím přesně jasné, co muže k mimořádně násilnému chování vedlo. Své rodiče nemilosrdně napadl ostrými vidlemi a způsobil jim tím vážná zranění, informoval server Plus JEDEN DEŇ. Na místo urychleně dorazili policisté, ale ani ti zprvu nedokázali mužovu neřízenou agresi uklidnit. S vidlemi v ruce se obrátil i proti nim!

Policistům se po chvilce podařilo násilníka zpacifikovat. Muže omezili na osobní svobodě a převezli do cely. Čelí podezření z pokusu o vraždu a útoku na veřejného činitele. 

Video  Mladík v Nitře pobodal Češku (31).  - TV JOJ
Video se připravuje ...

Témata:
útoknapadenírodinarodičeSlovenskoJarabinapolicievidlezranění
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Kreveta ( 1. září 2025 11:32 )

Tohle se stalo už tak pred 50 lety na okraji Hradce Králové. Na ulici před rodinným domkem probodl jeden chlap druhého vidlemi.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud