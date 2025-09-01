Násilí po vesnicku: Šílenec bodal vidlemi! Zaútočil i na policisty
Slovenská obec Jarabina se v sobotu stala dějištěm krvavého incidentu. Muž (39) tam na své vlastní rodiče vytáhl vidle! Oba dva při jeho brutálním útoku utrpěli vážná zranění a skončili v nemocnici. Muž se nevzdal, ani když na místo dorazila policie.
Není zatím přesně jasné, co muže k mimořádně násilnému chování vedlo. Své rodiče nemilosrdně napadl ostrými vidlemi a způsobil jim tím vážná zranění, informoval server Plus JEDEN DEŇ. Na místo urychleně dorazili policisté, ale ani ti zprvu nedokázali mužovu neřízenou agresi uklidnit. S vidlemi v ruce se obrátil i proti nim!
Policistům se po chvilce podařilo násilníka zpacifikovat. Muže omezili na osobní svobodě a převezli do cely. Čelí podezření z pokusu o vraždu a útoku na veřejného činitele.
Tohle se stalo už tak pred 50 lety na okraji Hradce Králové. Na ulici před rodinným domkem probodl jeden chlap druhého vidlemi.