Pátrání po dvou školačkách na Pardubicku: Adéla a Sofie nepřišly do školy a slehla se po nich zem!
V obci Býšť na Pardubicku se v úterý odpoledne ztratily dvě nezletilé dívky. Kamarádky odešly ze školy a už se nevrátily na odpolední část vyučování. Stejně tak se od té doby neukázaly doma. Policie po nich intenzivně pátrá a vyzvala veřejnost o pomoc.
Pátrání po Adéle (13) a Sofii (14) probíhá od úterního večera, naposledy je však spolužáci viděli okolo jedné hodiny odpoledne. Odešly z místní základky a na odpolední vyučovací hodiny se už nevrátily. Když se večer neukázaly ani doma, dostali rodiče strach a informovali policii.
Obě dívky mají hnědé vlasy. Jedna z nich na sobě měla modré džíny a černou bundu. „Druhá pohřešovaná by na sobě mohla mít černou bundu, tenisky Nike a v nose piercing,“ uvedla policie. Jedna z dívek nosí také brýle, jestli je však měla na sobě i v době zmizení, není jasné.
Policisté požádali o spolupráci veřejnost. „Kde by se dívky mohly pohybovat, nevíme, nicméně není vyloučené, že během dne byly v Hradci Králové,“ uvedli. V závěru příspěvku požádali, aby lidé jakékoliv relevantní informace bez prodlení hlásili na linku 158.
nějak očipovat vratně