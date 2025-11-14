V Jeseníkách se zranili dva horští záchranáři: Převrátilo se s nimi auto na sjezdovce
V Koutech nad Desnou na Šumpersku se v pátek před polednem při nehodě auta zranili dva horští záchranáři. Podle mluvčího krajské policie Libora Hejtmana sjížděli po sjezdovce a na mokré trávě se s vozidlem převrátili. Na místě zasahovali i letečtí záchranáři.
„Dva zaměstnanci horské služby jeli vozidlem po sjezdovce a na mokré trávě se převrátili. Řidič byl letecky transportován do Fakultní nemocnice Olomouc a spolujezdec do Šumperka,“ uvedl Hejtman.
Mluvčí záchranářů Lucie Mikisková nechtěla bližší informace k rozsahu zranění specifikovat. „Jeden byl letecky transportován na traumacentrum do Olomouce, druhý byl převezen do Šumperka,“ doplnila Mikisková.
Horská služba se zatím k nehodě nevyjádřila s tím, že okolnosti nehody se vyšetřují. „Nehoda se stala v pracovním obvodu, kde se kolegové věnovali činnostem horské služby, ale bližší podrobnosti nemám. Až budou všechny věci došetřeny, podáme k tomu eventuálně vysvětlení,“ řekl mluvčí Horské služby ČR Marek Fryš.
