Čínský chrám pohltily obří plameny! Posvátné místo zapálil turista?

Autor: avi - 
20. listopadu 2025
10:58

Návštěvu čínského duchovního chrámu si za rámeček nedá neopatrný turista. Stačila chvilka nepozornosti a posvátný chrám doslova srovnal se zemí. Stačila mu k tomu vonná tyčinka.

Požár vypukl 12. listopadu v Pavilonu Wenchang v Číně, informoval britský deník Metro. Na místě, které je určeno pro tichou meditaci a rozjímání, kde se lidé pokoušejí nalézt stav vnitřního klidu, absolutního míru a dokonalého osvícení, vypukl hrozivý požár.

Inferno místo nirvány

Dramatické záběry ukazují majestátní třípatrovou stavbu, kterou rychle pohlcuje oheň, celé video je zahaleno kouřem, který stoupá do nebe, a z budovy se odlamují kusy střechy. To vše je obklopeno nádhernou panenskou přírodou.

Nad všemi návštěvníky chrámu stáli v tu chvíli všichni svatí, protože nikdo nebyl zraněn a oheň se nerozšířil do okolních lesů.

Zkázu způsobila školácká chyba

Vyšetřování ukázalo, že za zkázou stál lehkomyslný turista, který buddhistický svatostánek podpálil kadidlem nebo svíčkou.

K úlevě všech místní úřady uvedly, že všechny budovy svatyně jsou moderní stavby postavené v roce 2009 a neobsahují žádné starověké architektonické pozůstatky. Turisté se prý často mylně domnívají, že jde o starověký buddhistický chrám.

