Vytahoval lidi z trosek a dětem kradl párky: Záchranářský pes Darren odchází do důchodu

Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Autor: sgr - 
18. listopadu 2025
12:10

Německý krátkosrstý ohař Darren patřil sedm let k nejzkušenějším záchranářským psům v Česku. Se svým psovodem Davidem Hynkem zachraňovali raněné z trosek po katastrofách v Libanonu i Turecku a pomáhal při desítkách náročných misí. Nyní, ve věku deseti let, předává roli nástupci a odchází na zasloužený odpočinek.

Darren začínal jako nadějný pes pro vyhledávání osob v sutinách. Postupem času se stal oporou týmu vyjíždějícího i na zahraniční mise. První úkol přišel v roce 2020 po výbuchu v přístavu v Bejrútu. V troskách se pohyboval s Davidem Hynkem v extrémních teplotách, mezi pokroucenými plechy, kontejnery a ostrými střepy. Před popálením jej chránily speciální botičky a při nasazení pracoval jen v krátkých intervalech, protože horko a vlhkost psy rychle vyčerpávaly.

O tři roky později následovalo zemětřesení v Turecku. Darren byl opět u toho a společně s Hynkem procházel ulice plné zřícených domů. Smutné obrazy lidských osudů se jim zapsaly hluboko do paměti. Hynek později přiznal, že právě pes mu pomáhal zvládat psychický tlak.

Video  Návrat hasičů z Turecka  - Blesk TV
Video se připravuje ...

Během let společně absolvovali mnoho cvičení, a to i v zahraničí. Mimo zásahy byli nepřehlédnutelnou dvojicí na preventivních akcích i besedách. „Především dětem dokázal vykouzlit úsměv na tváři a to i tehdy, když jim nenápadně ‚odklidil‘ párek v rohlíku,“ popsal psovod na facebooku.

Darren pomohl zachránit život i jinému psovi, když daroval krev při noční transfúzi. Šlo o řadu minut, během nichž musel vydržet ležet bez pohnutí, aby veterinářka mohla odebrat dostatečné množství krve.

S přibývajícím věkem přišel čas zpomalit. Od 1. listopadu je Darren oficiálně v psím důchodu, ale zůstává doma s milovaným psovodem. Čekají ho lehčí aktivity, dostatek odpočinku a role sparingpartnera pro Britta, jeho mladého nástupce. Na rozloučenou dostal hromadu pamlsků i dort od chovatelky.

Hynek se s Darrenen loučil dojemně a s úctou, protože vztah mezi psovodem a záchranářským psem se tvoří roky. Darren tak stráví další období života po boku člověka, s nímž prošel nespočtem zásahů i situací, které prověřily vzájemnou důvěru i vytrvalost.

Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.
Ohař Darren zasahoval v Bejrútu i Turecku, nyní odchází do psího důchodu.

Témata:
troskyodpočinekpsovodHZSzáchrana životaohařsutinydůchodzáchranářský pesFacebookČeskoTureckoLibanonstarobní důchodpárekBejrútpesPardubicePardubický krajVysoké Mýto
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Věra Dobešová ( 18. listopadu 2025 12:23 )

Psí hrdina ❤️👏 zaslouží si odpočinek.

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud