Vytahoval lidi z trosek a dětem kradl párky: Záchranářský pes Darren odchází do důchodu
Německý krátkosrstý ohař Darren patřil sedm let k nejzkušenějším záchranářským psům v Česku. Se svým psovodem Davidem Hynkem zachraňovali raněné z trosek po katastrofách v Libanonu i Turecku a pomáhal při desítkách náročných misí. Nyní, ve věku deseti let, předává roli nástupci a odchází na zasloužený odpočinek.
Darren začínal jako nadějný pes pro vyhledávání osob v sutinách. Postupem času se stal oporou týmu vyjíždějícího i na zahraniční mise. První úkol přišel v roce 2020 po výbuchu v přístavu v Bejrútu. V troskách se pohyboval s Davidem Hynkem v extrémních teplotách, mezi pokroucenými plechy, kontejnery a ostrými střepy. Před popálením jej chránily speciální botičky a při nasazení pracoval jen v krátkých intervalech, protože horko a vlhkost psy rychle vyčerpávaly.
O tři roky později následovalo zemětřesení v Turecku. Darren byl opět u toho a společně s Hynkem procházel ulice plné zřícených domů. Smutné obrazy lidských osudů se jim zapsaly hluboko do paměti. Hynek později přiznal, že právě pes mu pomáhal zvládat psychický tlak.
Během let společně absolvovali mnoho cvičení, a to i v zahraničí. Mimo zásahy byli nepřehlédnutelnou dvojicí na preventivních akcích i besedách. „Především dětem dokázal vykouzlit úsměv na tváři a to i tehdy, když jim nenápadně ‚odklidil‘ párek v rohlíku,“ popsal psovod na facebooku.
Darren pomohl zachránit život i jinému psovi, když daroval krev při noční transfúzi. Šlo o řadu minut, během nichž musel vydržet ležet bez pohnutí, aby veterinářka mohla odebrat dostatečné množství krve.
S přibývajícím věkem přišel čas zpomalit. Od 1. listopadu je Darren oficiálně v psím důchodu, ale zůstává doma s milovaným psovodem. Čekají ho lehčí aktivity, dostatek odpočinku a role sparingpartnera pro Britta, jeho mladého nástupce. Na rozloučenou dostal hromadu pamlsků i dort od chovatelky.
Hynek se s Darrenen loučil dojemně a s úctou, protože vztah mezi psovodem a záchranářským psem se tvoří roky. Darren tak stráví další období života po boku člověka, s nímž prošel nespočtem zásahů i situací, které prověřily vzájemnou důvěru i vytrvalost.
Psí hrdina ❤️👏 zaslouží si odpočinek.