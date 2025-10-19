Zděšení v letadle: Z příručního zavazadla šlehaly plameny, stroj musel nouzově přistát
Nechtěné „zpestření“ letu zažili v sobotu cestující na lince z východočínského Chang-čou do jihokorejského Soulu. Jednomu z pasažérů se na palubě vznítila v příručním zavazadle baterie. Kouř se kabinou rychle šířil, letadlo muselo nouzově přistát.
Virální video z vypjaté události zachycuje plameny, které šlehají z horního odkládacího boxu a kabinou se šíří kouř. Cestující křičí, palubní personál rychle spěchá požár zlikvidovat, než se rozšíří do okolí.
V příručním zavazadle jednoho z cestujících se vzňala lithiová baterie. Cestující uváděli, že těsně před požárem slyšeli explozi, pak se objevily plameny. Společnost Air China podle deníku New Yok Post uvedla, že ke vznícení došlo samovolně, posádka ale rychle zareagovala a nikdo neutrpěl zranění.
Stroj se 160 cestujícími a členy posádky musel nouzově přistát v Šanghaji. Letadlo údajně žádné závažnější poškození neutrpělo. Cestující následně dopravil na jihokorejské letiště Inčchon náhradní spoj.
Buďte první, kdo se k tématu vyjádří.