Smrtelná nehoda FlixBusu mířícího do Prahy: Zemřela řidička

Nehoda u polské Vratislavi (25.11.2025)
Nehoda u polské Vratislavi (25.11.2025)  (Autor: KP PSP Oleśnica, Archiv Blesku)
Autor: ČTK - 
25. listopadu 2025
20:49

U polské Vratislavi v úterý odpoledne havaroval autobus dopravce FlixBus mířící do Prahy. Srazil se s osobním vozidlem, jehož řidička podle serveru gazetawroclawska.pl zemřela. Při nehodě se zranil její spolujezdec. Mluvčí společnosti FlixBus Tomáš Beránek řekl, že v autobusu se lehce poranili tři cestující. Dopravce pro klienty vyslal náhradní autobus.

Nehoda se odehrála po 12:00 na lince z Varšavy přes Vratislav do české metropole. Podle mluvčího v autobusu cestovali lidé různých národností. „Všichni cestující včetně lehce zraněných v průběhu odpoledne odjeli náhradním autobusem do Prahy,“ doplnil. Podle informací ČTK byli v době nehody v autobusu především Ukrajinci a Poláci, mezi cestujícími nebyl žádný Čech.

Polská rozhlasová stanice RMF FM na svých internetových stránkách uvádí, že nehoda se stala u městečka Oleśnica severozápadně od Vratislavi. Její příčiny policie vyšetřuje, z předběžných zjištění vyplývá, že řidička osobního auta nesprávně přejížděla z jednoho pruhu do druhého.

Vozidlo se srazilo s autobusem, který se následně ocitl mimo vozovku. Třiatřicetiletou ženu záchranáři ve vážném stavu odvezli do nemocnice, kde však svým zraněním podlehla. Její spolujezdec byl hospitalizován. Gazeta Wroclawska dříve odpoledne psala o pěti cestujících z autobusu, kteří skončili v nemocnici. Silnice byla po nehodě zablokovaná v obou směrech.

Německá společnost FlixBus byla založena v roce 2013 a je dceřinou společností firmy Flix. Provozuje meziměstskou autobusovou dopravu nejen v Evropě, ale i v Turecku, Indii, USA, Mexiku a Chile. Do Česka rozšířil dopravce svou síť v roce 2014.

