„Stále dumám, jestli je rozbalit doma hned nebo až pod stromkem. Jenže, co když to pak bude zklamání,“ přemítal mladý muž, který si nakoupil asi deset ztracených zásilek a rozhodl se, že verdikt nechá na manželce.
Jedna ze slečen to nevydržela a svůj nákup si prověřila hned vedle na lavičce. Co našla? Fén, batoh, dva scan disky, sluchátka a koberec do auta. „Pro mě je to zklamání. Nákup mě přišel na tři tisíce a nic z toho nepotřebuji,“ řekla smutně stejně jako starší žena opodál.
Tisíce kilometrů
Ta v jedné zásilce objevila záchodovou štětku a ve druhé obří pánské trenýrky. „Spíše mě překvapuje, že se takové blbosti, které člověk koupí v každém obchodě za rohem, posílají tisíce kilometrů daleko. Je to rozežranost,“ hlesla paní Iveta (68).
Mezitím kolem procházel statný muž s možná dvacítkou balíků. „Překvapení nechám na doma, pokud to stihnu. Musím na trasu, jsem kamioňák. Když ne, budu zvědavý až do návratu,“ řekl.
Deset tun zboží
Návštěvníci si během týdne mohou vybírat z 10 tun tajemného zboží a zažít nákupní adrenalin naslepo. Zásilky uložené v boxech druhého patra obchodního centra Nová Karolina jsou z celého světa.
Prodávají podle váhy – standardní za 59 Kč a prémiové za 79 Kč za 100 gramů. Na výběr má každý jen deset minut, prozkumat se smějí až po zaplacení.
Otevřeno bude v pondělí od 15 do 20 hodin, ostatní dny od 10 do 20 hodin. Každoročně se po celé Evropě ztratí miliony online objednávek, nejčastěji kvůli špatně uvedené adrese.