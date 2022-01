Žena pracovala jako pošťačka od ledna do října roku 2019. Podle státního zástupce Ondřeje Wendlera během té doby přebrala minimálně 85 kilogramů běžné pošty, 46 doporučených dopisů a 47 balíčků z Číny. Místo, aby pošťačka zásilky doručila lidem schovala si je u sebe doma. Tam je později našla policie.

„Nebyly otevřené s výjimkou balíčků z Číny, kde u některých chyběl jejich obsah,“ sdělil podle serveru Novinky.cz Wendler. Podle něj si pošťačka tímto jednáním ulehčovala práci. Svým jednáním však prý České poště způsobila několikatisícovou škodu.

Žena u soudu tvrdila, že na ni celou věc nastražil její otec. V případě odsouzení hrozí pošťačce až pět let ve vězení.

Nejde o ojedinělý případ

Nejedná se o první případ, kdy pracovník pošty místo, aby zásilky doručoval je ukrýval doma. V roce 2017 vyklízel muž z Prostějova byt po předchozí nájemnici, nestačil se divit, když uvnitř objevil osm pytlů nedoručených zásilek. Z nich bylo dokonce 112 otevřených. Majitel bytu zalarmoval policii, která bývalou pošťačku vypátrala na Slovensku.

Jiná pošťačka, tentokrát ze Šumperska, se ani neobtěžovala nedoručené zásilky ukrýt, ale vyhodila je do kontejneru. Nedoručené dopisy a poukázky objevili koncem roku 2018 pracovníci firmy v Rapotíně, která se zabývá tříděním papírového odpadu. Doručovatelka měla údajně strach, že pokud by se zásilkami vrátila do depa, nastal by problém, a proto je raději vyhodila.