Ještě před několika lety byl postrachem italského podsvětí. Gioacchino Gammino patřil ke gangsterskému klanu Stidda ze sicilského Agrigenta. Mafiánská rodina byla rivalem obávané a proslulé Cosa Nostry. Poprvé se dostal do křížku se zákonem v roce 1984, kdy proti němu stál prokurátor Giovanni Falcone, který nenáviděl mafii.

V roce 1992 Falcone zemřel poté, co mu mafie nastražila do auta bombu. Gammino byl usvědčen z vraždy, ovšem uprchl a v roce 1998 byl dopaden v Barceloně a vydán do Itálie. Mafiánský boss o čtyři roky později znovu uprchl. Ve věznici Rebibbia v Římě se zrovna natáčel film a Gamminovi se tak podařilo uprchnout. Na útěku byl dlouhých dvacet let.

Fotka na mapách Googlu

Sicilská policie po něm marně pátrala. V roce 2014 na něj byl vydán evropský zatykač. Ovšem po gangsterovi, který byl rovněž obviněn z obchodu s drogami, jako by se slehla zem. V policejní cele skončil až minulý rok. 17. prosince si pro něj přišla španělská policie do města Galapagar, které leží poblíž Madridu. Jednašedesátiletého zločince se podařilo vypátrat díky Google Street View. Vozidlo Googlu ho zachytilo, když si zrovna povídal s nějakým mužem na rohu silnice netuše, že právě tento snímek ho přivede opět do hledáčku policie.

Nový život ve Španělsku

Podle informací britského deníku The Guardian si Gammino ve Španělsku vybudoval nový život. Změnil si jméno na Manuel, oženil se tam, a dokonce rozjel nový byznys. Pracoval jako kuchař ve své restauraci a vlastnil obchod se zeleninou a ovocem s názvem El Huerto de Manu (Manova zahrada). Strážci zákona si nebyli ze začátku jisti, zdali se skutečně jedná o hledaného muže. Identitu se podařilo potvrdit až poté, co našli restauraci La Cocina de Manu (Manova kuchyně), kde našli další fotografii, na níž je Gammino lépe vidět. Na snímku si všimli jizvy na levé straně brady, díky čemuž se potvrdilo, že se skutečně jedná o bývalého obávaného mafiána.

Kmotrovo menu

Gammino podle informací britského deníku Daily Mail v restauraci, která je už zavřená, nabízel sicilské speciality, a menu dokonce doplnil o černobílou fotografii plakátu filmu Kmotr. Ovšem místo loutek Don Corleone drží v rukou vidličku a lžíci na špagety. „Jak jste mě našli? Nevolal jsem ani rodině deset let,“ řekl prý zatýkání policistům mafián, který nyní bude údajně převezen do italského vězení a hrozí mu až doživotí.

