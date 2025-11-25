Krvavá potyčka v Ústí: Pobodaný muž dovedl strážníky k útočníkovi
V centru Ústí nad Labem se v sobotu odehrálo brutální napadení. Pobodaný muž vyhledal hlídku městské policie přímo v terénu a označil útočníka, který se pohyboval nedaleko parku u provozovny Barborka. Strážníci zasáhli během několika okamžiků a podezřelý skončil v poutech.
K události došlo v sobotu 22. listopadu odpoledne v ulici Hrnčířská. Policejní hlídku náhle oslovil muž se sdělením, že byl krátce předtím bodnut do hrudníku. Uvedl, že k útoku došlo u lavičky za provozovnou Barborka. Strážníci s ním okamžitě zamířili na místo, kde zraněný z dálky ukázal na podezřelého. Po označení útočníka usedl na nejbližší lavičku a hlídka mu poskytla první pomoc. Zároveň byla přivolána zdravotnická záchranná služba.
Jeden z policistů mezitím vyrazil za prchajícím agresorem a dostihl ho na konci parku. „Proti muži byly použity donucovací prostředky, a to hmaty a chvaty sebeobrany a posléze mu byla přiložena služební pouta,“ uvedl Jan Novotný z Městské policie Ústí nad Labem. Po zajištění podezřelého dorazila další hlídka a identifikovala tři svědky události.
Strážníci následně zajistili okolí proti vstupu nepovolaných osob, což trvalo až do příjezdu Policie České republiky. Ta si celý případ převzala k dalšímu šetření. Podezřelým je muž středního věku s trvalým bydlištěm v Michalovicích. Zraněný byl odvezen k ošetření zdravotnickou záchrannou službou.
Klasická ODS fetka 🙄