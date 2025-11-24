V bytovce na Slovensku zemřelo novorozeně: Máma porodila do kalhot, řekl soused

Ilustrační foto.
Ilustrační foto.  (Autor: Profimedia.cz)
Autor: btk - 
24. listopadu 2025
18:48

Ve Slovenské obci Strážske došlo v pondělí ráno k obrovské tragédii. Maminka (20) chlapečka porodila doma. Podle sousedů se žena odmítla svléknout, porodila tak přímo do kalhot.Chlapečka se ještě záchranáři snažili oživit, bohužel bez úspěchu.

K tragickému porodu došlo v bytovce. Podle informací televize Markíza matka o porodu nikomu neřekla. Záchranku na místo přivolali sousedé. Ačkoliv se miminko snažili oživit, chlapeček bohužel krátce po narození zemřel.

Jak zmíněné televizi prozradil jeden ze sousedů, matka míminko údajně porodila do kalhot. Sama přitom odmítala jakoukoliv pomoc. Obhlížející lékař nevyloučil cizí zavinění a nařídil soudní pitvu.

Video  Jak probíhá péče o předčasně narozené děti v Porodnici Pardubice  - Videoredakce ženských webů
Video se připravuje ...

Témata:
smrtporodSlovenskodomácí porodStrážné
Související

Aktuální dění

Zprávy Volby Válka na Ukrajině Počasí Epicentrum Krimi Regiony Bitcoinová kauza Ceny v Chorvatsku

Pavla Hrubešová ( 24. listopadu 2025 18:54 )

Chudák malej 🥺😔🕯️🕊️✝️

Zobrazit celou diskusi
Video se připravuje ...
Další videa
Osoby v pátrání
Články odjinud