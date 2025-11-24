V bytovce na Slovensku zemřelo novorozeně: Máma porodila do kalhot, řekl soused
Ve Slovenské obci Strážske došlo v pondělí ráno k obrovské tragédii. Maminka (20) chlapečka porodila doma. Podle sousedů se žena odmítla svléknout, porodila tak přímo do kalhot.Chlapečka se ještě záchranáři snažili oživit, bohužel bez úspěchu.
K tragickému porodu došlo v bytovce. Podle informací televize Markíza matka o porodu nikomu neřekla. Záchranku na místo přivolali sousedé. Ačkoliv se miminko snažili oživit, chlapeček bohužel krátce po narození zemřel.
Jak zmíněné televizi prozradil jeden ze sousedů, matka míminko údajně porodila do kalhot. Sama přitom odmítala jakoukoliv pomoc. Obhlížející lékař nevyloučil cizí zavinění a nařídil soudní pitvu.
Chudák malej 🥺😔🕯️🕊️✝️