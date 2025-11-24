Strašné video z Krtíše: Opilec nezvládl řízení a srazil mladíka

Autor: sgr - 
24. listopadu 2025
12:45

V Malém Krtíši na Slovensku nezvládl v sobotu 22. listopadu ráno opilý muž řízení, přejel do protisměru a narazil do dopravního značení těsně u autobusové zastávky. U ní stáli dva lidé, mladý muž utrpěl zranění. Policie řidiče zadržela a zahájila trestní stíhání pro ohrožení pod vlivem návykové látky.

Policie sdílela na sociálních sítích odstrašující video. Řidič osobního auta v něm projíždí obcí pod vlivem alkoholu, nejprve se málem střetne s protijedoucím vozem a pak znovu náhle přejede do protisměru a narazí do cedule umístěné těsně vedle autobusové zastávky. 

Video  Opilý řidič (38) boural u zastávky a zranil mladíka (18).  - Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj
Video se připravuje ...

„Na autobusové zastávce se v té době nacházely dvě osoby. Jednou z osob byl 18letý muž, který utrpěl zranění s dobou léčení do 42 dnů, druhá osoba byla bez zranění,“ uvedla policie na sociální síti. 

Policisté na místě provedli dechovou zkoušku. U řidiče naměřili více než dvě promile. Šofér byl okamžitě zadržen a skončil v rukou vyšetřovatelů.

V souvislosti s nehodou policie zahájila trestní stíhání pro přečin ohrožení pod vlivem návykové látky. Přesná příčina a další okolnosti nehody zůstávají předmětem dalšího šetření.

